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YEMEK SEPETİ CEO'SU NEVZAT AYDIN'IN HAYATI, NEVZAT AYDIN KİMDİR?
1976 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Silikon Vadisi'ndeki University of San Francisco'da MBA eğitimi almıştır. Amerika'da bulunduğu dönemde e-ticaret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Nevzat Aydın, yemeksepeti.com projesini hayata geçirmek için 2000 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Yemeksepeti.com ile ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un CEO'sudur.
Haberde İnsan 28.03.2021, 15:52
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Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi'dir. Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması’nda 2004 ve 2005 yıllarında organizasyonun en büyük ödülü olan Türkiye’nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü 2 defa üst üste kazanmış ve “E-Ticaret” ve “Servisler” kategorilerinde de birinci olmuştur. Yemeksepeti.com, Altın Örümcek Web Yarışması’ndaki başarılarına 2006 senesinde de yenilerini eklemiştir.