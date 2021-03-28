YEMEK SEPETİ CEO'SU NEVZAT AYDIN'IN HAYATI, NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi'dir. Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması’nda 2004 ve 2005 yıllarında organizasyonun en büyük ödülü olan Türkiye’nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü 2 defa üst üste kazanmış ve “E-Ticaret” ve “Servisler” kategorilerinde de birinci olmuştur. Yemeksepeti.com, Altın Örümcek Web Yarışması’ndaki başarılarına 2006 senesinde de yenilerini eklemiştir.