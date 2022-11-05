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Yemek için aldıkları ekmeğin içerisinde poşet çıktı
Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşetin çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Haberde İnsan 05.11.2022, 15:31
Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşetin çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırarak gerekli yerlere şikayette bulundu.