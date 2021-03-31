Yemek borusu olmayan Muhammed yardım bekliyor

Adana’da yemek borusu olmadan dünyaya gelen 3 yaşındaki Muhammed, sadece karnından beslenebiliyor. Küçük çocuğun içtiği sıvı gıdalar boğazındaki delikten geri dökülürken annesiyse biran önce evladının ameliyat olmasını istiyor.

Ahmed El Hüseyin (23) ile eşi Hamide El Kasım (24), 5 sene önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya geldi. Çiftin 3 sene önce Muhammed El Hüseyin adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Ancak doğuştan yemek borusu olmayan küçük Muhammed, sadece karnından beslenebiliyor. Küçük çocuğun içtiği sıvı gıdalar boğazına açılan delikten geri dökülürken katı hiçbir yiyecek ise yiyemiyor.

Kentteki özel bir hastanede ameliyat olması gereken küçük çocuğun ise yaklaşık 50 bin lira tutacak ameliyat masrafını ailesi karşılayamıyor. Biran önce evlatlarının sağlığına kavuşmasını isteyen aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

“Çocuğumun yemek yemesini istiyorum”

Tercüman aracılığıyla konuşan anne Hamide El Kasım, “Ben sadece çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum. Biz kendimize bakabiliyoruz. Sadece ameliyat olsun yeter. Doğuştan bu çocuğun yemek borusu yok. Ben bir anne olarak çocuğumun diğer çocuklar gibi yemek yemesini istiyorum. Ben geceleri yatamıyorum. Çocuğumu böyle görünce her gün eriyorum. İnşallah ameliyat olur” diye konuştu.