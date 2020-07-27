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Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi
ANTALYA’DA YEDİĞİ BALON BALIĞININ ARDINDAN FENALAŞAN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 67 YAŞINDAKİ MEHMET BERK’İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ. BERK’İN, CENAZE NAMAZINI YEĞENİ KILDIRDI.
Haberde İnsan 27.07.2020, 17:53
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Antalya’da yediği balon balığının ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mehmet Berk’in cenazesi toprağa verildi. Berk’in cenaze namazını yeğeni kıldırdı.
Kumluca ilçesindeki Adrasan Tatil Merkezinde arkadaşının tavsiyesi ile balon balığı tüketen emekli aşçı 67 yaşındaki Mehmet Berk, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
3 çocuk babası Berk için Uncalı Kent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle cenaze alanında sosyal mesafe kuralı uygulandı. Mehmet Berk’in cenaze namazını imam olan yeğeni Ali Osman Berk, ikindi namazının ardından kıldırdı. Mehmet Berk’in cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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