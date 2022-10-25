Yazın nüfusu 6 katına çıkan Tunceli sessizliğe büründü

Yazın gurbetçilerin akın etmesi ile nüfusu mevcudunun 6 katına çıkan Tunceli, gurbetçilerin dönmesi ile adeta sessizliğe büründü.

Türkiye’de en az nüfusu olan şehirleri arasında 83 bin 443 nüfusu ile sondan ikinci olan Tunceli, yazın gelen gurbetçiler ile nüfusu 6 katına ulaşıyor. Bunun yanı sıra aldığı turist ile kentte Munzur çayı kenarı, park ve vadilerinde adeta adım atacak yer kalmıyor. Yoğun bir yaz sezonu geçiren Tunceli’de ekim ayının gelmesi ile gurbetçiler dönüşe geçti. Hal böyle olunca Tunceli adeta kabuğuna çekildi. Şimdiler de sessizliğe bürünen Tunceli’de yerli halk kışa hazırlanmaya başladı.

Temmuz ayında çok sayıda gurbetçinin Tunceli’ye geldiğini aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, ’’Yaz aylarında nüfusumuz 6 katına kadar çıkıyor. Tunceli kışın kendi iç dünyasına çekiliyor ve sessizliğe bürünüyor. Biz de o sessizliğe hazırlanıyoruz” dedi.

Kışın Tunceli’nin sakin olduğunu aktaran gurbetçi Hasan Sirav, ’’Yurt dışından gelenlerin çoğu geri gidiyor. Yazın farklı şehirlerde tatil yapanlar vardı. Vadilerinden tutun parklarına kadar çok kalabalık oluyor. Gurbetçilerin çoğu 10’uncu ayda Tunceli’yi terk ederler. Kışın burası soğuk olur. Kendi içine bürünür. Çok sakin geçer. Ben bu sene değişik düşündüm ve kışı tercih ettim. Gelecek sene yine kışın geleceğim’’ diye konuştu.