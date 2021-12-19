Yazarak çizerek çocukların hayal dünyalarını geliştiriyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde 3 çocuk annesi Dilek Turan Eryetli, çocuk kitapları yazarak ve çizerek çocukların hayal dünyalarının gelişmesini sağlıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden sorumluluk projeleri üretip annelere ve çocuk gelişimi öğrencilerine eğitim veren Çocuk Resimleri Analizi Eğitmeni ve Yazar Dilek Turan Eryetli, çocuk kitapları yazıp, çizim yapıyor. Eryetli, yazarlık serüveninin nasıl başladığını anlattı. Çocuk kitaplarının hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Eryetli, "Çünkü çocukların hayatında çok spesifik konulara değinen ve çocukların bilinçaltlarına çok güzel aktarımlar yapan bir

araç olarak görüyorum çocuk kitaplarını. Bunun için de hikayelerin çizimlerle bütünleşmesi gerektiğini düşünerek çizimlerini de ben yapmaya başladım kitapların. Yaptığım şeyin manevi boyutu o kadar büyük ki hem kendi

çocuklarıma hem diğer çocuklara bırakacağım birçok eser olacak. Hem de aile ekonomisine büyük bir katkım olacağı

için de ayriyeten mutluluk duyuyorum. Nasıl iktisattan çocuk gelişimine geçtim ve nasıl çocuk kitaplarına geçtim

süreci aslında benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bunu çok güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bence her kadının muhakkak ki bir hedefi vardır ve her kız çocuğu muhakkak ki bir altın bileziği eline almalı ve muhakkak ki okumalı, kendi ayakları üzerinde durmalı diye düşünmekteyim. Ben de bunu kendim yapmakta, çocuklarıma aynı zamanda aşılamaktayım” dedi.

Kitaplarında "Zozi" isminde bir ayı karakteri olduğunu söyleyen Eryetli, “Hem çocuklarımızı güldürecek hem çocukların temizlik, hijyen, hoşgörü gibi değerleri kazanmasına katkı sağlayacak. 0-6 yaş aralığı karakter gelişiminde o kadar önemli bir süreç ki, aileler çocuklarına kişilik gelişimleri açısından birçok özelliği kazandırmak isterken bazen çaresiz durumlara düşebiliyorlar. Bu durumda çocuk kitapları çok büyük bir araç olarak kullanılabilir. Yine dediğim gibi temizlik, hijyen, tuvalet alışkanlığı, ahlaki değerler gibi kavramları çocuklara aktarmak için çocuk kitaplarından faydalanabilirler. Kendime ait çıkacak olan 3, 4 ve 5’inci kitaplarımın çizimlerini de kendim yapmaktayım” diye konuştu.