Yazar Hayati İnanç söyleşisine gelemeyen ALS hastasını evinde ziyaret etti

Yazar-Şair Hayati İnanç, Van’ın Tuşba ilçesinde düzenlenen ‘Can Veren Pervaneler’ söyleşisine gelemeyen ALS hastası dinleyicisini evinde ziyaret etti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, söyleşi için Van’a davet ettiği Yazar ve Şair Hayati İnanç ile birlikte yaklaşık 14 yıl önce ALS hastalığına yakalanan ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Çelik’i evinde ziyaret etti. Tuşba Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Can Veren Pervaneler’ adlı söyleşiye davetli olan ancak rahatsızlığından dolayı katılamayan Çelik’i davetliler arasında göremeyen Başkan Akman, söyleşinin akabinde İnanç ile birlikte Selimbey Mahallesi’ndeki evine gitti. Aile fertlerinin desteği ile alfabe sıralama, cümle türetme, sayı sayma ve dudak okuma yöntemleriyle Çelik ile bir süre sohbet eden Başkan Akman ve Hayati İnanç, sağlığı hakkında da bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Çelik, Başkan Akman ve İnanç’a aynı yöntemle kurduğu cümlelerle teşekkür etti. Hayati İnanç’ın "Anlat" sözü üzerine Çelik, "Sözün üstadı sensin. Bugün sen anlat biz dinleyelim" karşılığını verdi. İnanç, Divan Edebiyatı’nın önemli şairlerinden birkaç beyit okudu. Başkan Akman ve İnanç, Mustafa Çelik ile hatıra fotoğrafı çekindikten sonra evden ayrıldı.