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Yazar Demir, hakaret davasını kazandı

Kahramanmaraş’ta yazdığı kitap sonrası sosyal medya hesabından kendisine, ailesine ve başörtüsüne yönelik hakaretlere maruz kalan Yazar Büşra Demir, açtığı davayı kazandı. İki yıldır psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Demir, insanların sosyal medyadan hiç kimseye anlamadan dinlemeden hakaret etmemesi gerektiğini belirtti.

Haberde İnsan 01.01.2022, 10:13
Yazar Demir, hakaret davasını kazandı

Kahramanmaraş’ta yazdığı kitap sonrası sosyal medya hesabından kendisine, ailesine ve başörtüsüne yönelik hakaretlere maruz kalan Yazar Büşra Demir, açtığı davayı kazandı. İki yıldır psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Demir, insanların sosyal medyadan hiç kimseye anlamadan dinlemeden hakaret etmemesi gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Yazar Büşra Demir, “Nesl-i Pak" ve "Güneş Üşüyor Ülkemde" adında iki kitap çıkardı. Kendisine, kitabına ve ailesine bir sosyal medya hesabından hakaretlere uğradığını iddia eden Yazar Büşra Demir, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

2 yıl süren mahkeme sonucu, yazara hakaret ettiği iddia edilen sanık E.C.G. hakkında önce 150 gün adli para cezası, ardından 125 gün ali para cezası kesildi. Sanığa kesilen para cezasının toplam 2 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

11 tane tiyatro eseri olduğunu ve 500’e yakın tiyatro üzerine öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Yazar Büşra Demir, "Hala da tiyatroyu bırakmıyorum, sinemayı seviyorum. Kitap okumayı ve yazmayı da seviyorum. İkinci kitabım da Alevi bir kız ile Sünni bir erkeğin arasında geçen Türkiye’nin 1950’sinden sonrasına ışık tutun bir kitap. Ötekileştirdiğimiz hayatların acılar çektiğini anlatıyor. Maalesef bir talihsizlik yaşadım. İnternette hiç tanımadığım bir insan bana ve aileme ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Sosyal medya hesabından bir bayan kitap tanıtımı yapıyormuş ve bir hanım kızımız da bana teklif getirdi. Eğer düşünürsem tanıtım yapacaklarını ancak 700 lira ücreti olduğunu söyledi. O dönem sağlık sıkıntılarımdan dolayı şehir dışına gidiyordum ve şu anda yapamayacağımı söyledi. Eğer dilerse istediği kadar kitap verebilirim ama ona ağırlık vermeyeceğimi söyledim. 2019 yılının aralık ayındaydı ve bir gün akşam sosyal medya hesabımı açtım ve ağza alınmayacak hakaretlerle karşılaştım. Hiç tanımadığım bir insan. Hanımefendi benim kitabıma bir şekilde ulaşıyor ve bana etmediği hakaretler kalmıyor" dedi.

İnsanların kendisini cahillikle suçladığını söyleyen Yazar Demir, “Benim cahil olduğumu söylemişler yorumlarda. ’Cahil kafalılardan ne bekliyorsunuz, zaten kafası kapalı, beyni sulanmış, siz ancak Arabistan’a, yallah Suriye’ye, bu cahiller yüzünden ülke bu halde’ gibi hakaretler vardı. Önce güzelce cevap verdim ve baktım ben kibar davrandıkça insanlar daha çok üste çıkmaya başladı. Haddimi bildirmek istediler. Gittim ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Mahkeme beni haklı buldu ve iki yılın sonunda davamı kazandım. Şu anda manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyorum. Sanığa 150 gün adli para cezasına çevrildi ceza. Ben cahil isem kusura bakmayın da 8 tane sinema, 11 tane tiyatro eserim var. 2 tane kitap yazmışım, bir kitabım da yayımlanmak üzere. Eğer ben cahilsem 2 derneğim var böyle cahilliğe can kurban diyorum. Benim kafamın içini ve düşüncelerimi bilmeden, sırf bilgisayar başından, okumadan insanlar hıncını alıyor. Umarım bu bazı hadsizlere ders olur ve tanımadığı insanları incitmezler” dedi.

Yazar Demir, kazandığı davanın ardından manevi tazminat davası açmayı hedefliyor.

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