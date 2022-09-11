Yaz konserleri, Başkentlileri Zara ve Fettah Can ile bir araya getirdi
Ankaralıları çeşitli etkinlikler ve sanatçılarla bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlileri Zara ve Fettah Can ile buluşturdu.
Ankaralıları çeşitli etkinlikler ve sanatçılarla bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlileri Zara ve Fettah Can ile buluşturdu.
’Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ kapsamında başkentlileri çeşitli etkinlikler ve sanatçılarla bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Cimcime Meydanı’nda Türk Halk Müziği sanatçısı Zara’yı, Gençlik Parkı’nda ise Fettah Can’ı sevenleriyle buluşturdu. Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerin bu haftaki adresi Haymana Cimcime Meydanı ve Gençlik Parkı oldu.
Zara, şarkılarını Ankaralılar için söyledi
Etkinliklerin ikinci gününde Türk Halk Müziği’nin sevilen seslerinden Zara, şarkılarını Başkentliler için söyledi. Başkentte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Zara, “Benim için halkımızın, milletimizin olduğu her yer çok kıymetli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gençlik Parkı’nda Fettah Can rüzgarı
Konserlerin bir diğer adresi ise Gençlik Parkı oldu. Sevilen sanatçı Fettah Can, Gençlik Parkı’nda hayranlarıyla buluştu. Fettah Can Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizim için çok keyifli bir buluşma. Bizi Ankaralılarla buluşturduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Ankara’ya tadı damaklarda kalacak bir müzik ziyafeti sunacağız” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0