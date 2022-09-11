Yaz konserleri, Başkentlileri Zara ve Fettah Can ile bir araya getirdi

Ankaralıları çeşitli etkinlikler ve sanatçılarla bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlileri Zara ve Fettah Can ile buluşturdu.

’Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ kapsamında başkentlileri çeşitli etkinlikler ve sanatçılarla bir araya getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Cimcime Meydanı’nda Türk Halk Müziği sanatçısı Zara’yı, Gençlik Parkı’nda ise Fettah Can’ı sevenleriyle buluşturdu. Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerin bu haftaki adresi Haymana Cimcime Meydanı ve Gençlik Parkı oldu.

Zara, şarkılarını Ankaralılar için söyledi

Etkinliklerin ikinci gününde Türk Halk Müziği’nin sevilen seslerinden Zara, şarkılarını Başkentliler için söyledi. Başkentte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Zara, “Benim için halkımızın, milletimizin olduğu her yer çok kıymetli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlik Parkı’nda Fettah Can rüzgarı

Konserlerin bir diğer adresi ise Gençlik Parkı oldu. Sevilen sanatçı Fettah Can, Gençlik Parkı’nda hayranlarıyla buluştu. Fettah Can Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizim için çok keyifli bir buluşma. Bizi Ankaralılarla buluşturduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Ankara’ya tadı damaklarda kalacak bir müzik ziyafeti sunacağız” dedi.