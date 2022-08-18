Yaz aylarında artan motor yangınlarında çare düzenli kontrol

Eskişehir’de 45 yıllık motor tamircisi Seyfi Apaç, araçların motor bölümünde çıkan ve yaz aylarında artan yangınlar hakkında uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında oranı oldukça artan araç yangınları çeşitli tehlikelere yol açıyor. Özellikle akan trafikte meydana gelenlerde alevlerin diğer araçlara sıçrama tehlikesi göz önünde bulundurulduğunda, yangınların ciddiyeti daha iyi bir biçimde anlaşılıyor. Araç yangınlarının çeşitli sebepleri olsa da en çok rastlananı özellikle benzinli ve LPG’li araçların yakıt aktarım hortumlarında meydana gelen sızıntılar ve elektrik aksamındaki şaselerin birleşimiyle meydana geliyor.

“Havalar ısındıkça tetikliyor bu durumu”

Yangının meydana gelme sebepleri hakkında konuşan Eskişehir’de 45 senedir motor ustası olan Seyfi Apaç, havaların ısınmasının bu tür yangınları daha da tetiklediğini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan tecrübeli tamirci, bir takım uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Seyfi Apaç, “Bu LPG’li araçlarda daha çok meydana gelen bir araç. Gaz tesisatı takılırken gaz ve benzin hattının da kaçak olduğunda ya da elektrik tesisatı şase yaptığında bu tür yangılar ortaya çıkıyor. Havalar ısındıkça bu yakıtlar daha çok yanıcı hale geldiği için biraz daha tetikliyor bu durumu. En az yılda bir defa tamircisine gelinmeli. Bu tesisatlar da bakım yapılması ve kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. Yakıt tesisatı ve elektrik aksamlarını elden geçirilir ise bu konuda sıkıntı yaşanmaz. Yangın eğer ki meydana gelirse bir kere motor kullanılmaz hale gelir. Bunun dışında kaporta ve tesisatta büyük hasarlar oluşur. Ve bunların toplamında ise bu aracı kullanmak imkânsız diye bilirim. Ama cüzi bir miktar ücrete yapılan bakımlar ile bu yangın riskini en aza indirirler” diye konuştu.