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Yayladaki herkes geçimini ’kaz’dan sağlıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Güvenocak köyü yaylasına yazları giden herkes geçimini kazdan sağlıyor.

Haberde İnsan 15.08.2022, 10:28
Yayladaki herkes geçimini ’kaz’dan sağlıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Güvenocak köyü yaylasına yazları giden herkes geçimini kazdan sağlıyor.

2100 rakımda ve Çıldır Gölü kenarında bulunan Güvenocak köyü yaylasında yazlarını geçiren köy halkı besledikleri kazlarını satarak geçimlerini sağlıyor. Yaklaşık 40 hanenin çıktığı yaylada herkes kaz işiyle uğraşıyor. Kaz etinin lezzetli olmasının en önemli sebebinin doğal göl olan Çıldır gölünün temizliği ve kazların doğal ortamda beslenmesi. İl geneli ve il dışından ise kaz etine yoğun ilgi var.

Güvenocak köyünde ikamet eden ve kazcılık yapan Fahri-Sevda Durak çiftçi, kaz etinin lezzetli olmasının en önemli sebebinin doğal ortamda beslenmeleri ve Çıldır Gölünden kaynaklandığını söylediler.

Durak çifti, kazlarını lezzetli olduğundan dolayı tüm köy halkının geçim kaynağı haline gelen kazcılığın hızla yayıldığını belirterek, “3 bin tane kazımız var köy olarak. Lezzetli olmasının sebebi Çıldır Gölü’nde yetişmeleri. Yaylada 1 ay beside kaldıktan sonra kazlarımızı kesmeye başlıyoruz. Kazcılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hazır yem kullanmıyoruz, doğal ortamda besleniyorlar” şeklinde konuştu.

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