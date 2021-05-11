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Yaylada sürü sahiplerine kar sürpriz
Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası’na Mayıs ayında kar yağdı. Besici Ahmet Biçer 700 küçükbaş hayvanıyla zor anlar yaşadı.
Haberde İnsan 11.05.2021, 10:43
Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası’na Mayıs ayında kar yağdı. Besici Ahmet Biçer 700 küçükbaş hayvanıyla zor anlar yaşadı.Artvin’in Ardanuç İlçesi Müezzinler köyüne ait 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası’na kar yağdı. Mayıs ayında yağar kar nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri zor anlar yaşadı. 700 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Ahmet Biçer, hayvanlarını merada otlattığı sırada kar yağışına maruz kaldı. Yeşilin beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle aç kalan sürüsünü alt bölgelerde bulunan otlaklara götürmek zorunda kaldı.