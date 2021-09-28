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Yaylada karda araçları gitmeyince çözümü kaputta seyahat etmekte buldular

Rize’de kar yağışına aldırmadan otomobil ile yaylaya gezmeye giden gençlerin araçları kar üzerinde ilerlemeyince başvurdukları yöntem herkesi güldürdü.

Haberde İnsan 28.09.2021, 14:44
Yaylada karda araçları gitmeyince çözümü kaputta seyahat etmekte buldular

Rize’de kar yağışına aldırmadan otomobil ile yaylaya gezmeye giden gençlerin araçları kar üzerinde ilerlemeyince başvurdukları yöntem herkesi güldürdü.

Rize’de yaşayan Fatih Ayhan arkadaşları ile birlikte yaylaya çıkmak istedi. Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylasına otomobille çıkmak isteyen 6 arkadaş otomobilleri kar üzerinde ilerlemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Araç zorlanmaya başlayınca araçtan dışarıya çıkan 4 kişi her bir tekerin üstünde zıplayarak uzun bir süre aracı ilerletmeye çalıştı. Kar yüksekliğinin arttığı noktadan sonra araçla ilerlemeyen gençler yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yaylaya ulaşmak zorunda kaldı. Araçta kalan kişi ise o anları anbean kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Gençlerin ilginç yöntemi sosyal medyada ilgi gördü.

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