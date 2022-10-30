Yaylacıların günler süren zorlu yolculuğu

Tunceli’de havaların soğumasıyla birlikte son yaylacılar da köylerine dönmek üzere yollara düştü. 15 gün süren zorlu yolculuk, belgeselleri aratmadı.

Tunceli’de ilkbahar mevsimiyle birlikte sürülerini Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerine götüren yaylacılar, eylül sonu ekim başı dönüş yolculuğuna geçiyor. Çoğu sürü sahibi köyüne dönerken son yaylacılar ise yollara düştü. Yaylacıların bir bölümü sürülerini araçlarla kışı geçirecekleri yerlere naklederken, bir bölümü ise sürüleri yürüterek köylerine götürüyor. Günler süren yolculuk esnasına belli noktalarda mola veriliyor. Çobanların yanı sıra çok sayıda çoban köpeği de bu zorlu yolculukta sürüyü yaban hayvanlarından korumak için çaba sarf ediyor. Bazen anayolları kullanan yaylacılar bazen ise ormanın içerisinde ilerliyor. Yaylacıların zorlu yolcuğu ise adeta belgeselleri aratmıyor.

“15 günde memlekete varıyoruz”

1 haftadır yolda olduklarını dile getiren sürü sahibi Tayfun Çelik, “Pülümür yaylasından indik. 1 hafta daha yolumuz var. Buradan memlekete gidiyoruz. Zor, gece gündüz gidiyoruz. Bazen dinleniyoruz. Bazen müsait yerlerde otlatıp yine devam ediyoruz. 15 günde memleket varıyoruz. Son yaylacılardan biri biziz. Belki bizden sonra 2-3 sürü vardır. Yayla sezonu artık bitti. 2 kişiyiz ve 600 civarı koyun var” dedi.