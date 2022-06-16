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Yavru tilkiler tedavilerinin ardından doğaya salındı

Şanlıurfa’da tedavi ve bakımları tamamlanan yavru tilkiler, doğaya salındı.

Haberde İnsan 16.06.2022, 13:33
Yavru tilkiler tedavilerinin ardından doğaya salındı

Şanlıurfa’da tedavi ve bakımları tamamlanan yavru tilkiler, doğaya salındı.

Şanlıurfa’da biri Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde bir sürücü tarafından selden kurtarılan diğeri ise Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk bölgesinde girdiği markette yakalanan 2 yavru tilki yaklaşık 15 gün önce tedavi ve bakımları yapılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Veteriner Hekim Uğur Özbay, yaklaşık 15 gün boyunca yavru tilkilerin bakım ve tedavisini yaptı. Kısa sürede doğada hayatta kalabilecekleri duruma gelen yavru tilkiler, ekipler tarafından doğaya salındı. Doğaya götürülen yavru tilkiler, kafesin kapağı açıldıktan sonra koşarak ağaçların arasında gözden kayboldu.

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