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Arnavutköy’de bulunan 2 katı bir depoda yangın çıktı. Depo alevli şekilde yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yavru karacanın derede eğlendiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Haberde İnsan 14.04.2022, 19:18
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yavru karacanın derede eğlendiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Gölyaka ilçesindeki Değirmentepe köyünde bulunan dereye yavru karaca girdi. Derede yavru karacanın eğlendiğini gören vatandaşlar ise o anları kayda aldı. Vatandaşların ’Fıstık’ ismini koyduğu karaca, bir süre derede ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.