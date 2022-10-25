Yavi’de PKK’lı teröristlerin 29 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde PKK terör örgütü tarafından 29 yıl önce şehit edilen 5’i çocuk 33 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi, 25 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin en vahşi sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvehanesinde genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan teröristler, 5’i çocuk 33 kişiyi şehit etti. Terör örgütü PKK’nın kanlı saldırısında şehit olan 33 kişi katliamın 29’uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş 29 yıl önce yaşanan katliamın yıldönümünde terörle mücadeleyi anlattı, şehit yakınlarına sabır diledi.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve şehit yakınları katıldı.

Saygı atışının yapılmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi. Törende daha sonra şehit mezarlarına ziyaret edilerek dua okundu.