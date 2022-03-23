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Yaşlılar ve gençlerin renkli curling müsabakası

Katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde eden Narlıdere Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu floor curling takımı, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla birlikte curling yaptı. Gençler ve yaşlıların müsabakası, renkli görüntülere sahne oldu.

Haberde İnsan 23.03.2022, 11:09
Yaşlılar ve gençlerin renkli curling müsabakası

Katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde eden Narlıdere Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu floor curling takımı, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla birlikte curling yaptı. Gençler ve yaşlıların müsabakası, renkli görüntülere sahne oldu.

Önce karma grup birinciliği, daha sonra bölge birinciliği elde eden Narlıdere Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu floor curling takımı, Türkiye’de yarı finale kadar başarı gösterdi. Bu ay içerisinde Türkiye şampiyonasına katılacak olan takım, son antrenmanlarından birini de huzurevi sakinleri ile yaptı. Antrenörleri ile birlikte Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden gençler, yaşlılarla birlikte curling yaptı. İlk kez curling oynayan yaşlılar yarışmadan büyük keyif alırken, çömelerek oynanan sporda zorlanan bazı huzurevi sakinleri de kendi geliştirdikleri aparat sayesinde ayaktan atış yaptı. Gençler ve yaşlılar, curling müsabakasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

“Gençlerimizin büyüklerimizden öğreneceği çok şey var”

Müsabakayı izleyen Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, “Büyüklerimiz ve gençlerimiz bir arada olduğu için çok mutluyuz. Bu heyecanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin büyüklerimizden öğreneceği çok şey var. Böyle bir müsabakada bir araya gelmeleri çok anlamlı. Gençlerimiz başarılı bir ekip. Antalya’daki elemelerde grup birincisi oldular. Eskişehir’deki Türkiye finallerinde de inşallah bizi temsil edecekler” dedi.

“Düşündüğümüzden daha iyi oynuyorlar”

12 yaşındaki takım oyuncusu Elvin Şahin, “Büyüklerimizle oynamak çok keyifliydi. Düşündüğümüzden daha iyi oynuyorlar. Çok güzel etkileşimde bulunduk. Oyun hakkında bizden fikir aldılar ve biz de onlara yardım ettik. Bizden fikir almaları bizi çok mutlu etti” derken, takım antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Hande Bozbaş ise “Pandemi kısıtlamalarının kalkması ile birlikte huzurevi müdürümüzle bir istişare yaptık. Floor curling sporunu yaşlılarla buluşturmayı düşündük. Burada zaten bocca sporu yapılıyordu. Biz de gelip curling için uygun alan baktık. Ardından yaşlılarımıza sporu tanıttık. Büyüklerimiz sporu çok sevdi. Bugün de takımımızla birlikte yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla curling yaptık. Huzurevinde bu tür çalışmaların yapılması bizi çok mutlu ediyor. Merkezdeki curling çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Geliştirdiği aparatla ayakta atış yaptı

72 yaşındaki makine mühendisi huzurevi sakini Fahri Aslan, “Gençlerle beraber biz de gençleşiyoruz. Curling sporu bizim için yeni bir spor. Bu spor, aslında genç işi. Çünkü yere çömelmek gerekiyor. Ben çöksem beni kaldırmak için dört kişi lazım. Bu nedenle ayakta atış yapmak için bir aparat hazırladık. Bu aparat sayesinde taşları ayaktan atıyorum. Böylece yere çömelmek zorunda da kalmıyorum. Biz bu oyunu ilk kez oynadık. Gençler bizden önce çok müsabakaya katılmış. Biz de antrenman yapsaydık belki berabere kalabilirdik, hatta kazanabilirdik. Ancak bugün bir iddiamız yok. Gençlere başarılar diliyoruz” sözlerine yer verdi.

“Kendimi daha genç hissediyorum”

72 yaşındaki matematik öğretmeni huzurevi sakini Sevil Soyocak ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “4 senedir burada yaşıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Buraya yerleşmeden önce bu kadar çok sosyal aktiviteye katılmıyordum. Bu tür etkinliklerden dolayı enerji doluyorum. Kendimi daha genç hissediyorum. Onlar genç, biz son gençleriz. Burada maç yapmak bizi mutlu etti. Onların bizi anlaması, bizim de onları anlamamız çok güzel.”

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