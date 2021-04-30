banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!

Yaşlı kadını polisler evine bıraktı

İstanbul’dan otobüsle memleketi Amasya’ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.

Haberde İnsan 30.04.2021, 15:10
2
Yaşlı kadını polisler evine bıraktı

İstanbul’dan otobüsle memleketi Amasya’ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Zeynep Dikici (62) isimli vatandaş İstanbul’dan döndükten sonra akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı araç bulamadığı için için emniyet mensuplarından yardım istedi. Kontrol noktasındaki polis ekipleri yaşlı kadını köyüne kadar götürüp, evine bıraktılar.
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?