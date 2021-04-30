İstanbul’dan otobüsle memleketi Amasya’ya yolcuk yaptıktan sonra evine gitmeye araç bulamayan yaşlı kadını polisler evine bıraktı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Zeynep Dikici (62) isimli vatandaş İstanbul’dan döndükten sonra akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı araç bulamadığı için için emniyet mensuplarından yardım istedi. Kontrol noktasındaki polis ekipleri yaşlı kadını köyüne kadar götürüp, evine bıraktılar.