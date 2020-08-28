Yaşlı kadın dairesini otizmliler derneğine bağışladı

Antalya’da 76 yaşındaki bir kadın yaşadığı dairesini otizmli çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği’ne bağışladı.

Kepez ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Şahinde Avcı eşi ve kendisinin birikimleriyle aldığı arazisine karşılık iki daire sahibi oldu. 24 yıl boyunca bu evde oturan Şahinde Avcı, 5 yıl önce eşi vefat edince dairesini bağışlama kararı aldı. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçen Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik dairesini kendilerine bağışlayacağını söyledi. Avcı, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz’a şartının ise ölünceye kadar bu dairede oturmak olduğunu vefatından sonra buranın satılarak gelirinin otizmli çocukların eğitiminde kullanılması olduğunu belirtti. Anlaşmanın ardından Avcı evini derneğe bağışladı.

Bağışından duyduğu mutluluğu dile getiren Avcı, evini çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladığını bildirdi.

"İlk kez böyle bir bağış aldık"

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, 4 yıllık bir dernek olduklarını ve ilk kez böyle bir bağış aldıklarını söyledi.

Bu davranış karşısında çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını dile getiren Baz, “ Burayı teyzemiz ölümünden sonra satılıp otizmli çocukların eğitimi için harcanmasını istedi. Bizlerde burayı ileride satıp geliriyle anne ve babasını kaybetmiş kimsesiz otizmli çocukların gece ve gündüz eğitim göreceği merkez yapacağız. Teyzemizin de ismini buraya vereceğiz. Bu örnek davranış otizmli bir çocuk annesi olarak beni çok mutlu etti.”dedi.