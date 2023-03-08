Yaşlı çift ’kefen parası’nı depremzedeler için bağışladı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yaşayan Behiye ve İsmail Sönmez çifti, öldüklerinde cenaze işlemlerinde kullanılması için biriktirdikleri 50 bin TL’yi depremzedeler için bağışladı.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Yamaçbaşı köyünde yaşayan 93 yaşındaki İsmail ile 77 yaşındaki eşi Behiye Sönmez, emekli maaşlarından artırdıkları ve öldüklerinde cenaze işlemlerinde kullanılması için biriktirdikleri 50 bin TL’yi, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı. İsteklerini, Yamaçbaşı köyü muhtarı Hasan Hüseyin Yusuf’a bildiren çift, 50 bin TL’yi, AFAD’a ulaştırılmak üzere Muhtar Yusuf’a teslim etti. Daha sonra köye gelen Yapraklı kaymakamım Emre Oğuztürk, yaşlı çifti ziyaret ederek duyarlıkları için teşekkür etti.

"Helal olsun"

Deprem haberlerinden etkilendiklerini ifade eden İsmail Sönmez, "Hükümete yardım etmek için kampanya katıldım. Vatandaşlar için yardımda bulundum. Helal olsun onlara. 50 bin TL para verdim, hayır yaptım. Vatandaşlar için, hükümet için yardımda bulundum" dedi.

"Onlara çok üzüldük, çok ağladık

Depremzedeler için çok üzüldüklerini iade eden Behiye Sönmez ise, "Başka bir şeyimiz yok. Bir gelirimiz yoktu. Aylıktan biriktirdik. Allah için oraya verdik. Onlara çok üzüldük, çok ağladık. Biz de onlar için yardımda bulunduk. Allah kabul etsin. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Türkiye’nin başı sağ olsun. Verdiğin, seninle gider. Bu dünyada kalmış, durmuş ne faydası var? Allah kabul etsin" diye konuştu.

Yamaçpaşa köyü muhtarı Hasan Hüseyin Yusuf da, "İsmail amca, 93 yaşında, eşi 77 yaşında. Bunlar Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu deprem kampanyasına katılmak için beni aradılar. Ben de geldim, 50 bin TL bağışlamak istediğini söylediler. Ben de dedim, o zaman kaymakamlığımızla görüşeyim. Yapraklı kaymakamımız Emre Oğuztürk’ü telefonla arayarak durumu bildirdim. Kaymakamımız da yaklaşımından dolayı da çok teşekkür ettiğini söyleyerek aynı gün köyümüze geldi. Hacı İsmail amcamız 50 bin lirayı Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu deprem kampanyasına, depremzedelere yardım etmek için kaymakamımıza teslim etti" şeklimde konuştu.