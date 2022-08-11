Yaşlı Bakım Aracı, Türkiye’de ilk kez Kuyucak’ta hizmete girdi

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve uzun süre bakıma muhtaç kalan yaşlılar için hayata geçirilen Yaşlı Bakım Aracı, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde hizmete başlarken, ülke geneline de örnek oldu.

Kuyucak Belediyesi ve Aymelek Derneği işbirliği ile hayata geçirilen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün destek verdiği ve Türkiye ilk olma özelliği taşıyan Yaşlı Bakım Aracı, Kuyucak ilçesinde hizmetine başladı. Uzun süre yıkanamayan ve bakıma muhtaç olan yaşlıların temizliğinin yapılabilmesi hayata geçirilen ve ülke genelinde örnek teşkil eden Yaşlı Bakım Aracı’nda ilk yıkama gerçekleştirildi. Hayata geçirilen proje çerçevesinde evinden alınarak araca getirilen yaşlıların saç ve tırnak kesiminden banyosuna kadar tüm temizlikleri yapılırken, aynı zamanda evine giden ekipler de konut temizliği gerçekleştirecek. Yaşlı çınarlara yönelik sunulan hizmet vatandaşlar tarafından takdir toplarken, uygulamanın ülke geneline yayılması temenni edildi.

“Yaşlılarımız başımızın tacıdır”

Gönül belediyeciliği konusunda iddialı olduklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Proje çerçevesinde yalnız yaşayan, yakınları yanında olmayan yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. Yaşlılarımız evlerinden alınarak aracımızda öz bakımları ve temizlikleri yapılarak evlerine bırakılmaktadır. Aynı zamanda öz bakımları yapılan yaşlımızın barınma alanı olan konutun temizliği de ilgili ekiplerimizce gerçekleştirilecektir” dedi.

“Yıllardır bunu hayal ediyordum”

Yaşlıların yıkanması için tasarlanan yıkama aracının yıllardır hayali olduğunu ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, “Koparma Gülleri Dalında Kalsın projemizin bir bölümü bu. Yıllarca gittiğim evlerde yıkanmayan yaşlılar hep yüreğime dert olmuştu. Bu yıkama araçları hep hayalimdi. Ben bunu yıllardır hayal ediyordum. Bugüne kadar 15 bin civarında eve girdim ve bu girdiğim evlerde 9 yıldır yıkanmayan yaşlılarımız ile karşılaştım. Yıkanmamaktan kurtlanan hastalar gördüm. Bu süreçte 51 tane yaşlımız biz yıkadıktan sonra 1 aya kalmadan öldüler. Çünkü yıkanmayınca vücut artık ona alışıyor. Çok üzülüyordum bu sorunu nasıl çözeceğiz, yaşlılarımızı nasıl yıkayacağız diye. Böyle bir şey düşündük. Daha sonra ben de Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile görüştüm, projemiz konusunda rica ettim. Sağ olsun destek verdi. Bu projeyi Kuyucak Belediyesi işbirliği ile yaptık ancak Aile ve Sosyal İl Müdürlüğümüzün de çok destekleri, gayretleri oldu. Bir kamyonun arkasını yıkama aracı olarak tasarladık. Bir cenaze yıkama aracı gibi düşünün ancak biz arkasına çamaşır makinesi, çay ocağı, soyunma kabini gibi alanlar da ekledik. Projeyi çizdirdik. Metin Başkan aldı ve gerekli yerler ile görüşerek bu arabayı yaptırdık. Yaşlılarımızı alıp, aracımıza getiriyoruz. Tekerlekli sandalye ile içeriye alıyoruz. Burada cenaze yıkama kursu alanları belediye istihdam etti. Yaşlımızı araç içerisine alınca erkek hastaya erkek yıkayıcılar, kadınlarınkine kadın yıkayıcılar bakıyor. Araç içerisinde sadece yıkama yapılmıyor. Orada yaşlılarımızın tüm genel temizliği yapılıyor aslında. Tırnakları, saçları kesiliyor. Üzerinden çıkarılan kıyafetleri hemen çamaşır makinesinde yıkanıyor. Bu arada da belediyenin ve Aile Sosyal Hizmetler’in bakım ekipleri, yaşlımızın evine girip temizliğini gerçekleştiriyor. Bizler de orada hasta yatağını kuruyoruz. Temiz çarşaflarını. O arada yaşlımız yıkanıyor ve evine tertemiz bir şekilde geliyor. Dün ilk yıkamamızı gerçekleştirdik ve gerçekten çok ağladım. Bu benim hayalimdi. Yıkanan yaşlımızın sevincini görmek her şeye değer” diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilk ve örnek olmasını diliyorum”

Hayata geçirilen uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu sözlerine ekleyen Altınbaş, “Bu işlem Türkiye’de bir ilk ve inşallah herkese örnek olur, devamı gelir. İnşallah bu uygulama çoğalır. Belediyelere örnek olur. Bizler vatandaşlarımıza dokunmak için çalışıyoruz. Bizim siyasetle işimiz yok. Devletimizin, belediyelerimizin parası var. Sosyal Dayanışma Vakıfları yapsın bu. Her ilçemizde vakıf var. Bu uygulamanın devamının da gelmesi için ben elimden geleni yapacağım. Benim için siyasi görüşler önemli değil. Benim için vatandaşımızın yüzünün gülmesinin önemi var. Devletimizin parası var ve bunları doğru yere kanalize etmek gerekiyor. Biraz daha aşağılara inmemiz lazım, görülmeyeni görmemiz lazım. Açık kapılara gelenler var ama dağdaki ninemiz nasıl gelecek oraya. E-devleti nasıl kullanacak. E-devletten haberi yok belki. O yüzden bizlerin görülmeyeni görmesi lazım” dedi.