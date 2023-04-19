Yaşlı adam, şah damarına yapılan anjiyografiyle sağlığına kavuştu

Antalya’da şiddetli baş dönmesi, kol ve ayaklarda uyuşma, konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ne gelen yaşlı adam, anjiyografi eşliğinde şah damarın açılması operasyonuyla yarım saatte sağlığına kavuştu.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası emekli Hasan Hüseyin Bilgin (81), yaklaşık 3 yıl önce bahçesinde çalışırken başı dönüp bayıldı. Kol ve ayaklarında uyuşma yaşayan, zaman zaman konuşmada zorluk çeken Bilgin, Isparta’da hastaneye başvurdu. Bilgin, bir dizi operasyon yapılmak istense de kabul etmedi ve yakınlarının tavsiyesi üzerine Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ne başvurdu. Burada da tetkikler yapılan Bilgin’in şah damarında ciddi daralma olduğu tespit edildi. Bilgin, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Duman’ın, yaklaşık 30 dakika süren anjiyografi eşliğinde şah damarın açılması operasyonuyla sağlığına kavuştu. 6. ayında hastaneye gelen Bilgin’in tüm şikayetlerinden kurtulduğu öğrenildi.

Operasyonu gerçekleştiren Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Duman, hastanın yaklaşık 6 ay önce kollarında ve ayaklarında uyuşma, konuşmada problem, baş dönmesi ve ara ara olan bayılma problemleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

“Elimizden geleni yaparak tedaviyi tamamladık”

Yapılan tetkiklerde Bilgin’in şah damarında ciddi daralma tespit ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Duman, “Hastamızla neler yapabileceğimizi bahsettik, işlemin risklerini anlattık. Kendisi de bize güvendi, biz de elimizden gelen doğru işleri yaparak tedavisini tamamladık. 6 ay sonra kontrole geldi. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yaşamadık” dedi.

“İşlem yaklaşık 30-35 dakika sürdü”

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Duman, “Hastamızın sağ kasığından küçük bir iğne deliğinden girerek şah damarına anjiyografi yaptık. Aynı seansta dar olan yere stent yerleştirdik. İşlem yaklaşık 30-35 dakika sürdü. İşlem öncesi kolda ve elde uyuşukluk, hareketsizlik ara ara konuşmada şikayetleri mevcuttu; şimdi hiçbir şikâyeti kalmadı. İşlem yapılmasa hastamız felç geçirebilirdi. Bir insan felç geçirdiğinde bir kısım hiçbir şey hissetmez, bazılarında görme, bazılarında bilinç gider, yatağa bağlı olur, bazıları ölebilir, böyle şeyler mevcut olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Duman, hastanın 1,5 gün içinde normale dönüp, tamamen iyileştiğini belirterek, yaşından dolayı 6 ayda bir kontrole gelmesini tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.

“Şu an hiçbir sağlık problemim yok”

Sağlığına kavuşan Hasan Hüseyin Bilgin ise, “Sürekli başım dönüyordu. Döndüğü esnada yere düşüyordum. O vaziyetteyken hiçbir şekilde konuşamıyordum. Isparta’da özel hastaneler beni anjiyo yapmak istedi ama kabul etmedim. Antalya’ya geldim. Enes Duman hocamdan Allah bin kere razı olsun, anjiyomu yaptı. Çok şükür şu an hiçbir sağlık problemim yok. Önceden sadece başım dönüyordu, konuşamıyordum, düşüyordum, ayaklarım ellerim uyuşuyordu. Şimdi hiçbiri yok çok şükür” diye konuştu.