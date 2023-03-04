Yaşları küçük ama gönülleri büyük, kumbaralarını depremzedeler için bağışladılar

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen depremde evleri yıkılan ve uzun süre çadırda kalan 3 kardeş, kumbaralarını depremzede kardeşlerine gönderdi.

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kerpiç evleri yıkılan Karataş ailesi, biri engelli olmak üzere 3 çocuğuyla birlikte çadırda kalmıştı. Şimdi sıcak yuvalarında oturan ailenin 3 çocuğu, zamanında kendilerine yapılan yardımları unutmadı. Nurgül (18), Taha (13) ve Tayyip (9) Karataş kardeşler, 2 yıldır biriktirdikleri kumbarayı AFAD’da bağışladı. Aynı acıları yaşadıklarını ve onları en iyi kendilerinin anladığını dile getiren kardeşler, her zaman depremzede kardeşlerinin yanlarında olduklarını dile getirdi.

2020 yılında depremi yaşadıklarını belirten Tayyip Karataş, “Evimiz kerpiçti yıkıldı ve çadırda kaldık. 3 kardeş olarak kumbaramızda topladığımız paralarımızı AFAD’da bağışlamaya karar verdik. Depremzede arkadaşlarımıza sabırlar diliyoruz. Bize de o zaman yardım gelmişti. Onlar nasıl bize yardım ettiyse bizde onlara bu şekilde yardım edeceğiz. Bizim de elimizden gelen budur. Keşke daha fazlası elimizden gelseydi” dedi.

Taha Karataş ise “Bizde 2020 yılında deprem yaşamıştık. Çok zordu ve evimiz yıkıldı. Uzun bir süre çadırda kalmıştık. Herkes bize nasıl yardım ettiyse bizde elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız” diye konuştu.