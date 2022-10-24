Yaşıtları oyuncakla oynarken bakın o neler yapıyor

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez ise 1800 cc’lik motosikleti kullandı. Yaşıtlarının oyuncakla oynadığı yaşta, Zayn’ın yaptıklarını ise dünya genelinde milyonlar izliyor.

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Minik Zayn bu kez ise kendinden katça büyük 1800 cc’lik motosikleti kullandı. Kask ve gerekli ekipmanları giydirilen Zayn’ın pistte motosikletle dolaştığı anlar, kendisi için açılan sosyal medya hesabı üzerinden ‘İlgi, eğitim, sonuç’ notuyla paylaşıldı. Milyonların izlediği videoya binlerce yorum ve beğeni yağdı. Yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneğe gelen, “Zayn’ın kullanamayacağı bir araç olamaz. Bir sonrakini uzay mekiği bekliyoruz” yorumları da dikkatlerden kaçmadı.

Babasının izinden giderek şampiyon olma yolunda ilerleyen ve boyundan büyük kullandığı araçlar ile ilgi odağı olan minik Zayn’ın videoları sosyal medyada büyük beğeniyle izlenilmeye devam ediyor.