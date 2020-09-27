Yaşıtları oyun oynarken o su satıyordu, yapılan sürprizle mutluluktan havalara uçtu

Diyarbakır’da bir kız çocuğunun, yaşıtları oyun oynarken su sattığını gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, küçük kıza sürpriz yapıp tablet ve oyuncak bebek hediye etti. Hediyelerini alan küçük Nisa’nın mutluluğu gözlerinden okundu.

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren bir grup, çocuk parkı içerisinde yaşıtları oyun oynarken su satan 7 yaşındaki Nisa’yı fark etti. Küçük çocukla sohbet eden platform üyeleri, Nisa’nın maddi durumu olmadığı için tablet alamadığını ve bu nedenle uzaktan eğitimden yararlanamadığı için su satıp para biriktirdiğini öğrendi. Hemen harekete geçen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, palyaço kostümü giyerek Nisa’ya unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuk parkında doyasıya eğlenen Nisa’ya, daha sonra platform gönüllüleri tarafından tablet ve oyuncak bebek hediye edildi.

Hediyelerini alan Nisa’nın mutluluğu gözlerinden okunurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.