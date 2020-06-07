Yaşıtları eğlendi, o ise ekmek parası için simit sattı

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlar kendileri için düzenlenen konserde dans edip Trakya müzikleriyle göbek atarken, yaşlı bir vatandaş ise ekmek parası için masa masa gezip simit sattı.

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Edirne Belediye Bandosu, evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşları sokakta yalnız bırakmadı. Sanatçıların sosyal mesafe kuralına uyduğu müzik dinletisinde vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak doyasıya eğlendiler. Müziğin ritmine kendini kaptıran bazı yaşlılar karşılıklı göbek atarken, bazı çiftler de dans etti. Yaşıtları doyasıya eğlenirken isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise ekmek parası için masa masa gezip simit sattı.