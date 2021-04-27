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Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor

Kahramanmaraş’ta, doğuştan bir gözü mavi diğeri kahverengi olan iki kardeş hayata çift renk bakıyor.

Haberde İnsan 27.04.2021, 11:01
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Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor

Kahramanmaraş’ta, doğuştan bir gözü mavi diğeri kahverengi olan iki kardeş hayata çift renk bakıyor.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde yaşayan Hatice-Mehmet Akyıl çiftinin çocukları 13 yaşındaki Yasin ile 9 yaşındaki Elif Akyıl gözleri iki farklı renkli olarak dünyaya geldi. İki kardeşin sağ gözleri mavi, sol gözleri ise kahverengi.

Arkadaşları Van kedisine benzetiyor

Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen 13 yaşındaki Yasin, “Gözlerimden dolayı mutluyum. Arkadaşlarım güzel diyor, Van kedisi diyor. Allah başkalarına da nasip etsin. Çok güzel” diye konuştu.

Renkli gözlere sahip 9 yaşındaki Elif ise gözlerinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Baba Mehmet Akyıl, 5 çocuğundan ikisinin gözlerinin doğuştan iki renk olduğunu ve görmelerinde bir sorun olmadığını ifade ederek, “Benim 9 çocuğum var iki tanesinin gözleri bu şekilde. Bu çocukların gözleri doğuştan. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Allah’ın verdiğine şükürler olsun. Bu bizim ırkımızdan gelen bir durum. Benim babam da böyleymiş” diye konuştu.
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