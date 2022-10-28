Yaşı küçük yetenekleri büyük

Kahramanmaraş’ta yaşayan genç yetenek, plastik makyaj alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla herkesi şaşırtıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 16 yaşındaki Aleyna Kılınç, plastik makyaj sanatındaki yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor. Film setlerinden bilinen plastik makyaj sanatını Kahramanmaraş’ta yaşatan Kılınç, yaklaşık 2 saat süren çalışmaları ile ortaya hem ilginç hem de korkutucu eserler çıkartmayı başarıyor.

Kılınç’ın uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarttığı sanatı öncesi ve sonrası şeklindeki sosyal medya hesabından paylaştığı eserleri izlenme rekorları kırıyor. Sinema sektörünün vazgeçilmez unsurlarının başında gelen ancak Türkiye’de az kişinin yaptığı mesleğe küçük yaşında başladığını belirten Kılınç, hedefinin büyük film setlerinde sanatını sergilemek olduğunu vurguladı.

Önceleri annesinin makyaj malzemeleri ile çalışmalar yaptığını ve annesinin ilk başlarda bu duruma tepki gösterdiğini söyleyen Kılınç, annesinin bu olumsuz tutumunun yıllar geçtikçe tersine döndüğünü ve artık kendisini desteklediğini ifade etti.

Küçük yaşlarda merak saldığı plastik makyaj sanatı alanında ilerlemeyi kendisine hedef koyduğunu dile getiren Kılınç, “Yaşım küçükken annemin makyaj malzemelerini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve ilk başlarda annem bu duruma çok sinirleniyordu. Ancak ilerleyen yıllarda bu yeteneğimi gören annem bana en büyük destek veren kişi durumunda” dedi.

Plastik makyaj alanında ilerlemek istediğini söyleyen Kılınç, “Bu alanda dokunmak, hissetmek, eli kullanabilme yetisi çok önemli. Bu alanda sahnelere çıktım, ödüller aldım ve eğitimler verdim. Kahramanmaraş gibi küçük bir ilde büyük yetenekler büyük işler başarılabilir. Çok kısıtlı malzemelerle başlayarak bu noktalara kadar geldim. Plastik makyaj konusunda Kahramanmaraş’ta talep yok denecek kadar az. Çünkü Türkiye’de bu işi yapan çok az kişi var. Ülkemizde bu mesleği ilerletmek aslında çok önemli” diye konuştu.

Kılınç, Türkiye’nin en genç plastik makyaj şov tasarımcısı ödülünü de kazandığını ve hedefinin uluslararası başarı yakalamak olduğunu sözlerine ekledi.