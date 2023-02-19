Yaşı küçük ama gönlü büyük... 11 yaşındaki Fatih gece gündüz demeden depremzedelere destek için çalışıyor

Edirne’de depremzedeler için Mimar Sinan Spor Salonu’nda oluşturulan yardım toplama merkezinde gönüllülerle birlikte çalışmalara katılan 11 yaşındaki Fatih Yıldırım, yaşına rağmen yaptığı işlerle hem depremzedelere destek olmaya çalışıyor, hem de örnek teşkil ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği gönüllülerin desteği ile aralıksız olarak devam ediyor. Edirne’de bir yandan deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım çalışmaları yapılırken, bir yandan ise kente gelen depremzedeler için oluşturulan ücretsiz market aracılığı ile yaraların sarılmasına katkı sağlanıyor.

"Bazen koli taşıyor, bazen paketleme yapıyor bazen ise depremzedelere yardımcı oluyor"

Türkiye depremzedeler için tek yürek olmuşken, 7’den 70’e herkes yapılan çalışmalara destek oluyor. Bunlardan birisi de 11 yaşındaki Fatih Yıldırım. Edirne’de depremzedeler için Mimar Sinan Spor Salonu’nda oluşturulan yardım toplama merkezinde gönüllülerle birlikte görev alan Yıldırım, bazen koli taşıyor, bazen paketleme yapıyor bazen ise ihtiyaçlarını karşılamaya gelen depremzedelere yardımcı oluyor. Kendi küçük gönlü büyük Yıldırım’ın bu örnek davranışı çevredekilerden takdir topluyor.

Edirne’de okulların ara tatile girmesi ve yıkıcı depremlerin meydana gelmesinin ardından yapılan gönüllü olarak çalışmalara katılan 11 yaşındaki Fatih Yıldırım, oluşturulan yardım merkezindeki görevlilere yardım ederek depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

Yaşıtları dışarıda vakit geçirirken, neredeyse zamanının tümünü depremzedelere destek için geçiren Yıldırım, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi oluyor.

"Burada hep beraber birlik olmaya çalışıyoruz"

Ülkemizde yaşanan depremlerin herkesi çok üzdüğünü söyleyen 11 yaşındaki Fatih Yıldırım, gönüllü olarak yardım toplama merkezine geldiğini ve hep birlikte çalışarak bazen eve bile gitmediklerini belirtti.

Hep beraber birlik olmaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "Tır geliyor kolileri taşıyoruz. Depremzedeler buraya geliyor onlara burada yardımcı oluyoruz isteklerini yazıyorlar onlara veriyoruz. Burada hep beraber birlik olmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan ve onlara yardım etmekten dolayı kendimle gurur duyuyorum" dedi.

"Senin yaşındakiler dışarıda geziyor diyorlar"

Yaşının küçük olmasına rağmen depremzedeler için canla başla çalışmalara destek veren Yıldırım, "Beni görenler senin yaşındakiler gidip eğleniyorlar sen hep burada çalışıyorsun diyorlar onlara da açıklıyorum nedenlerini. Burada tırlar geliyor bazen tırlardan kolileri indiriyoruz, bazen tırlara koli yüklüyoruz. Liste ile gelenler ihtiyaçlarını istiyor onları veriyoruz" diye konuştu.