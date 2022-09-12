Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi Elazığ’da gerçek oldu, 21 yıldır kimliği olmadan yaşıyor

Elazığ’da yaşayan Hazar Eprem, 21 yıldır hayatını kimliksiz sürdürüyor. Küçükken anne ve babasının ayrılmasından dolayı kimliği çıkarılamayan Eprem, kimliği için yıllarca mücadele vermesine rağmen sonuç alamadığını ifade etti.

Elazığ’da yaşayan 21 yaşındaki Hazar Eprem’in hayat hikayesi duyanları hayrete düşürüyor. Küçük yaşta anne ve babasının ayrılması nedeniyle nüfusa kaydı yapılmayan Hazar Eprem, 21 yıldır kimliksiz yaşıyor. Genç adam 21 yıldır varlığını kanıtlamak için uğraşıyor. Bir türlü kimliği çıkarılamayan Eprem, ne okula gidebildi ne de askere. Hasta olduğunda bile tedavi olmak için hastaneye dahi gidemeyen Eprem, kimliği olmadığı için evlendiğinde resmi nikahı kıyılamadı. Cebinde hala kimliği olmayan 1 çocuk babası, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Hayatının ’Yaşar ne yaşar ne yaşamaz’ filmiyle bire bir olduğunu dile getiren Eprem, oğlunun babası olduğunu bile ispat edemediğini söyledi.

"Beni bir köşe de unutmuşlar"

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Hazar Eprem, “Bu yaşıma kadar kimliğim olmadı. Ben babamın ikinci eşindenim. Ben bir yaşındayken babam ve annem ayrılmış. O ona demiş şu gün gidelim çıkaralım o diğer gün demiş öyle arada kaynamışım. Beni bir köşe de unutmuşlar. Bundan 3 buçuk yıl önce annemin ölüm haberini duydum. Zaten hiç görmedim oda gelip imza vermek istemedi. İlk önce onun imzasıyla benim kimliğim çıkacaktı nüfus müdürlüğü personelleri öyle söyledi. Ancak annem gelip imza vermedi. Zaten o yönden ona kızgınım. Bu yüzden 2015 yılından beri uğraşıyorum. Elazığ nüfus dairesine gittik bana Malatya’dan doğum kağıdını getir dediler. Getirdim tamam çıkacak dedi, bir gün sonra gittik yine bu kez de kağıdı alıp Ankara’ya götüreceksin dedi. Oraya götürdük, oradan da kağıt getirdik. 6 ay bekleyeceksin dediler, onu da bekledim. Yine gittim şu gün bugün diyerek hep atlattılar. Ablamla beraber İstanbul’da nüfus müdürlüğüne gittik. Orada çalışan bana sadece kardeşim Allah yardımcın olsun bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Ben sahne alan bir insanım. Benim şuan bestelerim hazır. Klipim çıkacak ama benim notere gidip te verebileceğim bir kimliğim yok"

"Yaşıyorum ama kimliğim yok"

Hasta olunca hastaneye gidemediğini aktaran Eprem, "Askerliğim geldi askere gidemedim. Okula gidemedim, kendim ve çevremdekiler sayesinde okuma ve yazmayı öğrendim. Hayatım, Yaşar yaşamaz filmine döndü . O filmi ben yazsaydım belki tam üstüne basardım. Daha artık kendi halime gülüyorum. İstanbul’a konsere gittiğimde yolda memur abiler durduruyor işte kimlik taramasında bana kimliğin nerde diyor kimliğim yok diyorum. Oda kendince haklı suç filan işledin belki adam bilemediği için kimsenin hayatını durumunu. Alıyor götürüyor, Elazığ’dan kağıt gelene kadar beni 2 gün nezarette bekletiyorlar ve oradaki sahnem de bitmiş oluyor. Oradan elim bomboş geri Elazığ’a dönüyorum. Yaşıyorum ama kimliğim yok. 21 yaşına gireceğim 21 senedir kimlik ortada yok. Yetkililer bana yardım eli uzatsın. Benim halimi yaşayan bilir yaşamayan belki dışarıdan biri söyleyebilir gidip çıkarabilir diyebilir. Mesela ben kime söylesem kimliğim yok git nüfus dairesine hemen verirler diyor. Benim uğraştığım kadar kimse uğraşmadı Allah’ta benin halime kimseyi düşürmesin. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

"Kimliğim olmadığı için resmi nikah yapamadım"

Öz oğlunun bile babası olduğunu kimseye inandıramayan Eprem, “2018 yılında İstanbul’a gittim orada sevdiğim bir kızla evlendim. Kimliğim olmadığı için resmi nikah yapamadım. Şuan da iki yaşında bir oğlum var oda annesinin yanında ama onun kimliği var. Allahtan ki onun kimliği var annesi çıkardı. Şuanda gidip oğlumu görmek istesem bir haftadan bir haftaya babasıyla görüştürme zamanı var. Şimdi gidip onu yapsam yapamam, babasıyım desem adam kimliğini ver diyecek ama kimliğim yok. Öz babası olduğum evladımın babası olduğumu ispat edemem. Gülüyorum ama ağladığım günlerde oldu ama şuan kendi halime gülmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Küçücük çocuğun kimliği var. Yeni doğmuş bizzat kendi oğlum 2 yaşında kimliği var ben kaç yaşındayım, evliyim bir çocuk babasıyım ben gülmeyim de kim gülsün benim halime” şeklinde konuştu.