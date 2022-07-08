Yaşanan kazalara önlem alınmasını isteyen vatandaşlar yolu kapattı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşanan trafik kazalarına önlem alınmasını isteyen vatandaşlar Sapanca-Kocaeli yolunu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Birçok kazanın yaşandığı Mahmudiye Mahallesi mevkiinde vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. Son olarak geçtiğimiz günlerde bölgede bir aracın çarptığı Hüsamettin Ceylan ağır şekilde yaralandı. Ceylan’ın tedavisi hastanede devam ederken mahalleli ise bölgede yaşanan kazaları protesto edebilmek için Sapanca-Kocaeli yolunu trafiğe kapattı. Bölgede birçok kazanın yaşandığını belirten mahalle halkı, gerekli yerlere trafik ışığı ve yaya geçidi yapılması için başvurduklarını aktardı. Sonuç alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yolu trafiğe geçerek araç geçişine izin vermedi.

Olay yerine Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede vatandaşlar ile emniyet arasında yaklaşık yarım saatlik yaşanan diyaloğun ardından eylem son buldu. Yolun kapalı olduğu esnada ise uzun araç kuyrukları oluştu.