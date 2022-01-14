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Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için son gün

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklı köpek ırkı sahiplerine, besledikleri hayvanlara mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Son günü olan çip taktırma uygulamasını yaptırmayan hayvan sahiplerine ise 11 bin TL ceza uygulanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan veteriner hekim Mehmet Deniz, “Bu sadece 11 bin lirayla kalmıyor hayvanların yaptıkları mala ya da cana zarar kast durumlarında hapis cezasına kadar gidebiliyor” dedi.

Haberde İnsan 14.01.2022, 12:39
Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için son gün

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklı köpek ırkı sahiplerine, besledikleri hayvanlara mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Son günü olan çip taktırma uygulamasını yaptırmayan hayvan sahiplerine ise 11 bin TL ceza uygulanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan veteriner hekim Mehmet Deniz, “Bu sadece 11 bin lirayla kalmıyor hayvanların yaptıkları mala ya da cana zarar kast durumlarında hapis cezasına kadar gidebiliyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında alınan karar neticesinde, kedi, köpek sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürürlüğe giren uygulamada tehlike arz eden köpek ırkları olarak bilinen ‘Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully’ cinslerine mikroçip takılması bugün sona eriyor.

Yasaklı ırk kabul edilen bu hayvanları besleyen ve çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise yasa gereği 11 bin TL para cezası uygulanacak. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde veteriner hekim olan ve konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Mehmet Deniz, bu köpek ırklarına sahip olanlar, köpeklerinin kısırlaştırma işlemini tamamladıktan sonra mikroçiplerini taktırabileceklerini kaydetti. Veteriner hekim Deniz, kediler için olan mikro çip uygulamasının ise 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

“Bu işlem bugün son buluyor”

Veteriner hekim Mehmet Deniz, “Mikro çip zorunlu hale geldi 2021’in sene başından beri aslında bu kanun geçerliliği vardı. Yasaklı ırklara ekstra takılması ve kısırlaştırılmasının sebebi ise devlet yetkilileri bu ırkların üretimini, takibinin yapılmasını ve bu ırkların korunmasını istiyor. Kaybolması, çalınması ya da mala ve cana zarar verme durumlarında köpeğin kime ait olduğunu belirlemek için mikro çipler takılıyor. İşlem çok basit iğne aracılığıyla derinin altına enjekte ediyoruz ve mikro çip orada kalıyor bu doğrultuda da kaybolması ve düşmesi söz konusu olmuyor. Bugün gelen dostumuzu kısırlaştırarak kayıt altına alacağız ve artık konuyla alakalı tüm yetkililer bu dostumuzun takibini yapabilecekler. Bu işlem Ocağın 14’ünde yani bugün son buluyor ondan sonra gebe kalanlar yavru olanlar için birkaç zaman süre toleransı tanıyabilirler buda tamamen yetkililere kalan bir durum” dedi.

“Onlar için gerçekten sağlıklı bir durum”

Mikro çip uygulamasını tüm hayvanlar için geçerli olduğunu söyleyen Deniz, “Bu mikro çip sadece yasaklı ırklar için değil tüm köpek ırkları için 2022’nin başına kadar geçerli bir süreydi ve bunların hepsine mikro çip takılması gerekiyordu. Aynı şekilde kedilerde bu uygulamanın içerisinde olup mikro çiplenmesi gerekiyor. Kediler içinde 2022 yılının sonuna kadar süre tanındı bu süre boyunca çipleme yapılabilecek. Mikro çiple yapılmak istenen; ne kadar hayvan popülasyonunun olduğu, ne kadar kayıtlı hayvanın olduğu öğrenilmesi, hayvan üretiminin önüne geçilmek istenmesi. Mikro çip T.C. kimlik gibi olacak kedilerimizi ve köpeklerimizi sisteme kaydedip her bir dostumuzun bir karnesi, bir pasaportu bir takip işlem gibi kısmı devreye girecek. Buda onlar için gerecekten sağlıklı bir durum aslında” diye konuştu.

“Sadece 11 bin lirayla kalmıyor”

Mikro çip uygulamasını yaptırmayan hayvan sahipleri için cezaların olduğunu belirten Deniz, “11 bin lira gibi bir yaptırım cezası var bu sadece 11 bin lirayla kalmıyor hayvanların yaptıkları mala ya da cana zarar kast durumlarında hapis cezasına kadar gidebiliyor. Eğer mikro çip takmadan “Köpek benim” diyerek iddia ederlerse ona da muhtemelen bir ceza yaptırımı uygulayacaklar ve köpeğe el koyma işlemi yapılacaktır. Mikro çip ücretleri belediyenin ve özel veteriner kliniklerin durumlarına göre değişiyor. 75 ile 200 lira arasında bir rakam çıkar ortalama olarak ama bunları yaptırmayıp yetkili merciler tarafından belirlenip yakalanırsanız cezası 11 bin lira. Ağızlık takmadan gezdirirseniz yasaklı ırklarınızı yine ceza işlemi olacaktır. Bu ceza yaptırım işlemleri uyarı, para ve hapis cezası gibi katlanarak artıyor” şeklinde konuştu.

“Onun için her şeyi yapıyoruz”

Yasaklı ırklardan Dogo Argentino cinsi köpeği olan ve mikro çip taktırma işlemi yaptıran Büşra Sarı ise, “Köpük’ü bir Ramazan günü kapımızın önünde bulduk ve sahiplendik. Çok zayıftı belki 30 kilogram bile yoktu ki böyle bir köpeğin bu zayıflıkta olması gerçekten kötü. Evet, bir Dogo Argentino ama bilmiyorduk hangi ırk olduğunu. Çok uysaldı sanırım daha önce dayak yemiş veya yavruları elinden alınarak sokağa bırakılmış ve çok üzgün bir köpekti. Mikro çip olayını bilmiyorduk yoksa onun için her şeyi yapıyoruz. Biz bakmaya başladıktan sonra kimseye havlamadı bile diyebilirim çok uysal bir hayvandır. Nasıl yetiştirirseniz öyle gider neticede sizi de karanlık bir ortamda çiğ etle besleseler sizde vahşileşirsiniz muhtemelen bu sadece hayvan ırkı için geçerli değil. Ben Köpük’ü ağızlıksız dolaştırmıyorum sebebi ise kendi saldırgan olduğu için değil başkaları korkmasın diye böyle gezdiriyorum. Gerçekten hiç saldırgan bir köpek değil öyle yetiştirilmedi. Tamamen sevgiyle büyütüyoruz sevgi arsızı bir canlı. Tabi ki Köpük benim çok değerli çünkü o benim kızım ben onun sahibi değilim. Şuanda bir sürü kanun çıkıyor mesela ağızlıkla alakalı, parklara, bahçelere sokulmaması gerekiyor ve biz bunları en başından beri yapıyoruz. Çünkü bilinçliyiz şuanda haberlerde görüyoruz ama en başından beri bunu biliyorduk. Hayvan sever insanda bunu yapar ve ağızlık, çipi daha doğrusu onun iyiliği için ne gerekiyorsa yapar” ifadelerini kullandı.

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