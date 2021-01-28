Yaş kış demeden her gün denize giriyor

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bahadır, denize girme tutkusunu 4 mevsim yaşıyor. Bahadır, soğuk kış günlerinde bile adeta yaz mevsimi gibi denize girerek kulaç atıyor.

Çocukluğundan beri denize girdiğini ancak 20 yıldır yaz kış aralıksız denize girdiğini ifade eden Bahadır, denize girmenin kendisi için bir tutku olduğunu ve bu sayede kolay kolay hastalanmadığını söylüyor. Yıllardır kışın denize girdiği için vücudunun alışkanlık kazandığını kaydeden Bahadır, vücudu soğuk suya alışık olmayanların denize girmeme tavsiyesinde bulunuyor.

Kendisine çevreden kışın denize girmeme konusunda uyarılar geldiğini ifade eden Bahadır, “61 yaşındayım. Denize girme sevdam çocuk yaşta başladı, 20 yıldır da bir fiil yüzüyorum. Yani 20 yıldır yaz kış aralıksız denize girerim. Denizi, yüzmeyi seviyorum. Bazen hasta oluyorum, özellikle grip olduğum zaman oldukça ağır geçiyor buna rağmen denize girmeyi ihmal etmem. Kışın denize girmek vücudu daha zinde, daha dinç, daha çevik tutuyor vücut resmen çelik gibi oluyor. Kışın denize girmek bende gelenek oldu. Kar da bile denize giriyorum. Denize girmeden önce hasta oluyordum. Denizin insana verdiği bir dayanıklılık var, vücut daha sağlıklı oluyor" dedi.

Çevresindekilerin kışın denize girmesini istemediğini belirten Bahadır "Bana ’Hasta olursun, bu havada girme, biraz ara ver’ diyorlar’ Ben bu işi seviyorum, hevesliyim vücudum da alıştı. İki çocuğum var onlar çok denize girmiyor. Onlar da, ’baba bu soğukta girme hasta olursun’ diyorlar. Bundan sonra da vücudum el verdikçe yüzmeyi bırakmam, devam ederim. Şuan deniz suyu sıcaklığı bana göre güzel. Vücudu alışık olmayanın girmesini tavsiye etmiyorum hasta olabilir. Vücut soğuk havaya, suya alışık olmalı” diye konuştu.

Ahmet Bahadır’ın kar yağdığı zaman bile denize girdiğini belirten arkadaşı Mehmet Bodur ise “Ahmet abimizi 20 yıldır tanırım. Ben şu anda montla üşüyorum. Ahmet abimiz kar da yağsa, soğuk da olsa yaz kış denize giriyor. Kendisini tebrik ediyorum, maşallahı var. İnşallah bu şekilde uzun yıllar devam eder. Kendisi ’Denize girdiği zaman genç, dinç oluyorum’ diyor” ifadelerini kullandı.