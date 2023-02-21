Yaş 84, depremzedeler için günlerce çalıştı

Kocaeli’de yaşayan 84 yaşındaki Süleyman Arslan, günlerdir uykusundan feragat ederek, yürümekte zorlanan depremzedeler için baston yaptı. 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Süleyman amca, "Genç olsaydım duyduğum anda giderdim. ’Gideyim mi, gitmeyeyim mi?’ diye çok düşündüm ancak yaşım dolayısıyla gidemedim. ’Ne yapabilirim’ diye düşündüm ve baston göndermeye karar verdim" dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden 84 yaşındaki Süleyman Arslan, hobi olarak ağaç dallarından baston yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürümekte zorlanan afetzedeler için de baston yapmaya karar veren Arslan, günlerdir uyumadan çalıştı. Deprem felaketiyle 17 Ağustos 1999’da tanışan Süleyman Arslan, el emeği göz nuruyla 40 baston yaptı. İlerleyen yaşına rağmen uykusundan feragat eden Arslan, bastonları afetzedelere ulaştırılması için Gölcük Belediyesi’ne teslim etti.

"Genç olsaydım duyduğum anda deprem bölgesine giderdim"

Yıllarca fabrikalarda bakım onarım alanlarında çalıştığını söyleyen Süleyman Arslan, "Emekli olduktan sonra kendimi boşlukta buldum. Boş durmayı sevemedim, boşluğumu doldurmak için kendime baston yaptım. Bastonu gören arkadaşlarım onlara da yapmamı istedi. Böylece 20 senedir hobi amacıyla baston yapıyorum. Genel olarak eşe dosta yapıyorum, esnaf arkadaşlarda bazen alıyor" dedi.

"40 baston gönderdim"

Deprem felaketinin kendisini çok üzdüğünü, kendisinin de 17 Ağustos 1999’da aynı acıları yaşadığını ifade eden Arslan, "Genç olsaydım duyduğum anda giderdim. ’Gideyim mi gitmeyeyim mi?’ diye çok düşündüm. Yaşım dolayısıyla gidemedim. ’Ne yapabilirim’ diye düşündüm ve baston göndermeye karar verdim. ’En azından insanlar faydalanır’ diye düşündüm. Yapabildiğim kadarıyla 40 baston gönderdim. İnşallah yerine ulaşır, insanlarda faydalanır. Biz de 1999 depremi yaşadık, çok zorluklar çektik, dışarda kaldık. Şu anda doğuda meydana gelen deprem sebebiyle çok acı duyuyoruz. İnşallah daha büyük bir felaket olmaz" diye konuştu.