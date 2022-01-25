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Yarıyıl tatilinde karın keyfini çıkarttılar
Tokat’ın Turhal ilçesinde öğrenciler yarıyıl tatilinde karın tadını çıkardı.
Haberde İnsan 25.01.2022, 14:51
Tokat’ın Turhal ilçesinde öğrenciler yarıyıl tatilinde karın tadını çıkardı.
Turhal ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde kar yağışı eğlenceye dönüştü. Yarıyıl tatilinde kar yağışına sevinen çocuklar stres attı. Kızak, naylon poşet gibi çeşitli malzemelerle kayanlar eğlenceli vakit geçirdi. Mahalledeki yokuşları adeta kayak pistine dönüştüren çocuklara gençlerinde katılması ile renkli görüntüler oluşturdu.