Yarışta yaşamını yitiren doktor toprağa verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yelken yarışlarında fenalaşarak yaşamını yitiren 49 yaşındaki Dr. Nihan Eren, son yolculuğuna uğurlandı. Eren’in ilk belirlemelere göre beyin kanamasından öldüğü tespit edildi.

Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen The Bodrum Cup’ta Cape Horn isimli tekne ile cruiser sınıfında yarışan 49 yaşındaki bir çocuk annesi Dr. Nihan Eren, önceki akşam 21.15 sularında tuvalete gitti. Bir süre sonra tuvalete giden Rus uyruklu bir yarışmacı, kapıyı açamayınca Nihan Eren’in içeride hareketsiz yattığını fark etti. Tuvaletin kapısı kırılarak içeri giren teknedekiler, yardım çağrısında bulundu. Filoya eşlik eden Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, 3,5 dakika içerisinde olay yerine gelerek hastaya müdahale etti. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne ait deniz ambulansına alınan Eren’e sağlık ekipleri müdahale ederek Yalıçiftlik Mahallesi’nde karaya çıkardı. Ambulansa alınıp ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Dr. Nihan Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlk belirlemelere göre ölüm sebebi beyin kanaması olarak tespit edildi.

Eren için Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları ile çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Dr. Nihan Eren’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile katılan baba Metin Eren, kızının fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Dr. Nihan Eren’in gemi tasarımı okuyan oğlu Eren Tahincioğlu’nu yakınları ve arkadaşları teselli etti.