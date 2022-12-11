Yarım asırlık klasik otomobil ilgi odağı oldu

Elazığ’da oto galericilik yapan Ercan Yılmaz’ın 8 yıl önce aldığı 1969 model otomobil ilgi odağı oldu.

Elazığ’ın en eski oto galeri sahibi Ercan Yılmaz’ın Galericiler Sitesi’ndeki dükkanının önünde sergilediği klasik otomobil vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok bilinen otomobil markaları arasında yer alan 1969 Chevrolet İmpala meraklılarının ilgisini çekiyor. Kente klasik araç başta olmak üzere birçok araç getirmesiyle tanınan Yılmaz, 8 yıl önce satın aldığı 1969 model araca gözü gibi bakıyor. Klasik otomobilinin ilk günkü orijinalliğini koruduğunu aktaran Yılmaz, sayılı günlerde çalıştırdığını ve özellikle yaşlıların ilgisinin daha fazla olduğunu kaydetti.

Klasik otomobile gençlerden çok yaşlıların daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Yılmaz, “2015 yılında buraya geldik. O yıldan bu yana bu araç ofisimizin önünde duruyor. Araç orijinal rengi, yalnızca hariciler boyandı ama gözümüz gibi bakıyoruz desek yalan olmaz. Yağmurdan, çamurdan koruyoruz. Sayılı zamanlarda çalıştırarak sadece sesini duymak istiyoruz. Çok kullanmıyoruz. Biz de bunların sevgisi çok fazla. Nostaljinin verdiği asıl olay anılarının çok fazla olmasıdır. Ne zamandan beri bu işi yaptığını hiç unutmuyorsunuz. Bu tür araçları bilen firmalardan biriyiz çünkü gençliğimiz bunlarla geçti. Sürekli bunlar üzerinde ticaretimiz ve şoförlüğümüz oldu” dedi.

Yarım asırlık aracı satmayı düşünmediklerini ifade eden Yılmaz, "Şu anda bu temizlikte, bu bakımda çok az sayıda nadir araçlardan biri. Orijinalliği hala duruyor.

Hemen hemen tüm parçaları tamamen orijinal. İç dizaynı, döşemeleri, kapı pandizotu, marşpiyeller, nikelajlarları, fabrikadan kendi orijinalliğini koruyor. Bunlar gençler tarafından da çok ilgi kabul görüyor. Bir de biz yaşlılarda ve bizden daha yaşlı olan ağabeylerimiz onların muhabbetleri daha fazla. Onların hepsinin bu tür araçlarda bir anısı var. Bu aracı görünce o günleri farklı yad ediyorlar. Durdurup fotoğraf çektirenler, gelip içini görenler ve farklı bir sevinç nidaları oluyor. Zaman zaman önümüzü kesip bu tür araçları elimizde bulundurduğumuz için teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Fiyat veren oluyor ama satmadığımız için fiyatlarla çok ilgilenmiyoruz” diye konuştu.