Yarım asırdır yaptığı mesleği kendisiyle beraber yok olacak

Tokat’ta bakır işleme mesleğini 50 yıldır sürdüren 67 yaşındaki Mehmet Küçük unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kent merkezindeki tarihi Taşhan içerisinde bulunan atölyesinde babasından öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Taşhan’ın en eski ustalarından olan Küçük, yarım asırdır yaptığı bakır işleme mesleğiyle tarihe iz bırakan eserler yapıyor. Hayal gücüyle ilmek imek işlediği bakırları Taşhan’a gelen yerli ve yabancı turistlere sergiliyor. Kendisi ile birlikte mesleğinde son bulacağını söyleyen Mehmet Küçük, çok çırağı olduğunu ama hiçbirinin bu mesleği yapmadığını söyledi.

“Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği severek yapıyorum”

Babasından öğrendiği mesleğini severek yaptığını söyleyen Mehmet Küçük," Ben bakır dövme sanatını yapıyorum. Bu benim baba mesleğim, küçük yaşta babamın yanında bu mesleğe başladım. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği severek yapıyorum. Bakır yapıldıktan sonra işleme yapıyoruz, kalaylama işlemi yapılacaksa yapıyoruz, cilalıyoruz daha sonrasında işliyoruz. Mesleğimiz güzel, ben mesleğimi severek yapıyorum" dedi.

“Bu meslek yok oldu, daha çırak yetişmiyor”

Bu meslekte kendi ailesi olmak üzere çok çırak yetiştirdiğini ama hiçbirinin bu mesleği yapmadığını belirten Küçük, “Bakırı işledikten sonra karşıma koyup bakıyorum, hoşuma gidiyorsa tekrar yapıyorum. Hoşuma gitmiyorsa yaptığım bakırı kırıp hurdaya veriyorum. Yaptığın iş güzel olursa mutlu oluyorsun. Ben 2 tane oğlumu, hanımımı ve başkalarını çırak olarak yetiştirdim ama bu mesleği yapmıyorlar. Çünkü bu meslek ağır bir meslek. Bu mesleği herkes yapamaz. Bu mesleğe 25-30 sene emek verecek daha sonra usta sıfatını alacalar. Her usta öğrendiğini, ustasından gördüğünü yapamaz. Bu meslek yok oldu, daha çırak yetişmiyor” şeklinde konuştu.

“Ben öldükten sonra bu mesleği yapacak kimse yok”

Mesleğe nasıl başladığını ve kendisinden sonra mesleğin de son bulacağını belirten Küçük, “Babam eve gittiği zaman ben elime bakırı alıp bir şeyler yapmaya çalışırdım. Babam bana hep güzel olmuş derdi. Öğrenene kadar çok zayiat verdiğimiz oldu. Bu hanın en eski ustası benim. 35 yıldır burada bakır işliyorum. Ben öldükten sonra bu mesleği yapacak kimse yok çünkü bu çok farklı bir sanat. Çünkü kendi modellerimi kendim çiziyorum. Kendim çekiçle yapıyorum” diye konuştu.