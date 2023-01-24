Yarım asırdır tarım sektörüne hizmet ediyor

İznik Belediyesi, hayata geçirdiği ’Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi çerçevesinde 23’üncü belgeselde İznik’te yarım asırdır zirai alet ustalığı yapan Cemalettin Değirmenci’nin hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi ’Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede 52 yıldır zirai alet ustalığı yaparak geçimini sağlayan Cemalettin Değirmenci, icra ettiği mesleğini 1971 yılından buyana aşk ve şevkle devam ettiriyor. 1948 yılında İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesi’nde dünyaya gelen Cemalettin Değirmenci, ilkokulu da burada okudu. 1968’de gittiği vatani görevinin ardından 1971’de ustası babasının yanında bu mesleğe başlayan Değirmenci, Elbeyli’de başlayan meslek aşkını 1976 yılında İznik’e taşıdı. 52 yıldır devam ettiği bu mesleğinde üretmeye ve yeniliğe olan merakı onu tasarım ve kendisine ait makinelere itti. 75 yaşındaki Değirmenci, "Üretmeye ve yeniliğe olan merakım başladığım günden beri hiç azalmadı. Bu merakım bana kendi tasarladığım ve ürettiğim makineler yapmamı sağladı. Zeytin tasnif makineleri, tarım ilaçlama makineleri, ot parçalama, ara çapalama ve tespih üretim makineleri bunlardan bazıları" diye konuştu.

"Mesleğe başladığım ilk yıllardaki heyecanım hala devam ediyor"

Meslekte geçirdiği 52 yıllık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan Değirmenci, "Mesleğe başladığım ilk yıllardaki heyecanım hala devam ediyor. Hala üretmek, yenilik katmak için çaba sarf ediyorum. İşe geldiğim zaman hiçbir şey yapmasam dahi makinelerimi açıp sesini dinliyorum. Elimin yağ pas olmasından mutluluk duyuyorum. Fakat bugünlerde artık çırak bulamıyoruz. Çıraklık bitti artık. İznik’te birkaç yıl sonra insanlar kaynak yaptıracak insan bulamayacaklar. Gelin el birliğiyle bu çıraklığı yeniden hayata geçirelim, yetiştirelim. Bu kültür yok olmasın. Bu çıraklık ile büyüyen gençler toplumda saygılı ve saygın olarak büyüyorlar" şeklinde konuştu.

Değirmenci, konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür ederek, bu çalışmanın devamını diledi.