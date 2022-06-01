Yarım asırdır sırma çanta yapıyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan Metin Ertürk, yarım asrı aşkın süredir sırma çanta yapıyor.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Metin Ertürk, 57 yıldır sırma çanta yaparak mesleğini sürdürüyor. 7 yaşından itibaren çalıştığını belirten Ertürk, ilginin yoğun olduğunu söyledi. Ertürk, "Daha önce İstanbul’daydım ve fabrikada bu işi yapıyordum. Daha sonra memleketime geldim ve sırma çanta yapmaya devam ettim. Çanta üzerine her şeyi yaparım. Bunun eğitimini aldım ve bu alanda kendimi geliştirdim. Çantanın modeline göre bitirme süresi değişiyor. Bir günde de bitirebilirsin, iki günde de bitirebilirsin. Gün sayısını model değiştiriyor" dedi.

Çantaları Gaziantep, Kayseri, Erzurum ve genelde Doğu illerine gönderdiğini söyleyen Ertürk, "Çantaların fiyatları ise değişiyor. 150 TL’den başlıyor. Hepsi el emeği göz nuru. Önce kalıplarını çıkartıyoruz. Ölçüye göre her çantayı yapıyorum. Gücümün yettiği kadar bu işi yapacağım. Artık yaşımız ilerliyor. Eskisi gibi değiliz ama çok şükür sağlığım yerinde ve kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.