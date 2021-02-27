Yarım asırdır radyo ve televizyonları onarıyor

İznik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen, ’Yaşayan İznik Hazineleri’ belgeselleri kapsamında radyo ve televizyon ustası Ekrem Sevim’in hayatı ve zanaatı ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin ’Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda radyo ve televizyon ustası Ekrem Sevim (69) icra ettiği zanaatı ile 1966 yılından buyana 55 yıldır mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1952 yılında İznik’in Ömerli Mahallesi’nde dünyaya gelen Ekrem Sevim, “Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığım yıllarda radyolar ile icra ediyorduk. Televizyon ilk çıktığında kurslara giderek eğitim aldık. Zamanla radyo, tüplü televizyonlar, plazma ve Lcd ekranlar olarak gelişti. Tüplü televizyonların tamirinde her noktasına müdahale ederek tamirini yapıyor ve değişiklik yapabiliyorduk. Fakat bugün gelişen ve değişen teknolojiye yetişmek zor. Yeni televizyonlarda çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Ben 55 yıllık meslek hayatımda hiçbir müşterimin işini görmeden kapıdan çevirmedim. Bizler her işimizde dosdoğru olmayı şiar edindik. Yaptığın işte başarının sırrı dosdoğru olmaktır. Boş zamanlarımda doğa yürüyüşü, fotoğraf çekme ve resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle İznik’in günbatımına hayranım. Esnaf ve zanaatkarlar olarak böyle güzel bir çalışma ile bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta’ya teşekkür ediyorum” dedi.