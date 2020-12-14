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Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar

Trabzon Yenimahalle’de esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu 50 yıldır her gün aralıksız güvercinleri beslediklerini belirterek ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Güvercinleri beslemenin, babadan kalma bir sevgi olduğunu belirten Kalaycıoğlu, güvercinleri aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek her gün 40-50 kilogram mısır atıyor.

Haberde İnsan 14.12.2020, 09:47
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Yarım asırdır her gün aralıksız bu işi yapıyorlar

Trabzon Yenimahalle’de esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu 50 yıldır her gün aralıksız güvercinleri beslediklerini belirterek ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Güvercinleri beslemenin, babadan kalma bir sevgi olduğunu belirten Kalaycıoğlu, güvercinleri aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek her gün 40-50 kilogram mısır atıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce beslemeye başladıkları güvercin sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar olduğunu şimdilerde ise bu sayının 2 bini geçtiğini kaydeden Kalaycıoğlu kepenkleri açmaya başladığı andan itibaren güvercinlerin dükkan önünde toplanmaya başladığını söylüyor.

Güvercinlerin zaman zaman dükkân içerisine kadar geldiğini kaydeden Kalaycıoğlu, günlük masrafları 80-90 TL’yi bulduğunu ifade ederek bu sevginin farklı bir duygu olduğunu söylüyor.

Güvercinleri evladı gibi gördüğünü kaydeden Kayacıoğlu ölene kadar güvericinleri beslemeye devam edeceğini ifade ederek “Güvercinleri 50 yıldır besliyorum. Güvercinleri beslemek bize babamızdan kaldı, bizde devam ettiriyoruz. 50 yıldır her gün besliyoruz. O dönemler sayıları pek azdı ancak zamanla hemen hemen şehrin her tarafından gelerek sayıları arttı. Aç olduklarını, başımızın üzerine doğru uçuştuklarında anlıyoruz. Daha sonra bizde mısır atıyoruz. Bizden başkaları pek nadir yemek atıyor. Yıllardır hep biz besliyoruz. Sabahları kepenkleri açtığımızda dükkan önünde doluşuyorlar. Her gün 40-50 kilogram mısır, buğday veriyoruz. Günlük masrafları 80-90 TL. Yaklaşık 2 bin kadar güvercin olduğunu düşünüyoruz. Ölene kadar beslemeye devam edeceğiz" dedi.

"Bizden sonra bu görevi çocuklarımız sürdürecek" diyen Kalaycıoğlu "Ara sıra sayıları az da olsa bazıları para vererek yem atmamızı istiyorlar bizde onların bu isteklerini yerine getiriyoruz. Bazen dükkân içine bile girdikleri oluyor. Dükkân kapalı olduğu zaman bekliyorlar. Cumartesi, Pazar günleri yasak dolayısıyla kapalı oluyoruz. Dükkân önünde toplanıp bizi bekliyorlar. Genelde bu bölgede bulunuyorlar. Sabah saat 7,30’da gelip, saat 16,30 civarlarında gidiyorlar. Biz onlara alıştık artık aileden gibi görüyoruz. Sürekli beslediğimiz için evcil sayılırlar, insanlardan pek kaçmıyorlar. Genelde düşmanları martılar ve atmacalar. Bir nevi burada da koruma altında sayılırlar. Bu sevgi bambaşka bir duygu, aynı evlat gibi. İl dışına çıktığımız zaman aklımız onlarda kalsa da yine de yemsiz bırakmıyoruz” diye konuştu.
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