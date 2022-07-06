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Yarım asırdır çalıştırdığı işçilerle böyle helalleşmek istedi

Afyonkarahisar’da yarım asırdır esnaf yapan 84 yaşındaki Burhan Şahin, gazeteye ilan vererek çalıştırdığı kişilere borcu varsa ödeyerek helalleşmek istedi. Şahin’in bu davranışı ilçe kaymakamı tarafından ödüllendirildi.

Haberde İnsan 06.07.2022, 11:23
Yarım asırdır çalıştırdığı işçilerle böyle helalleşmek istedi

Afyonkarahisar’da yarım asırdır esnaf yapan 84 yaşındaki Burhan Şahin, gazeteye ilan vererek çalıştırdığı kişilere borcu varsa ödeyerek helalleşmek istedi. Şahin’in bu davranışı ilçe kaymakamı tarafından ödüllendirildi.

Diner ilçesinde yaşayan ve 50 yılı aşkındır çini, briket, beton boru ve büz imal eden Burhan Şahin, bu işleri yaparken çalıştırdığı kişilerle helalleşmek istedi. İlginç bir helalleşme yöntemi bulan Şahin, gazeteye ilan vererek çalıştırdığı kişilere borcu varsa ödeyerek helalleşmek istedi. Gazetedeki ilanı gören Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Burhan Şahin’i makamında ağırladı.

İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, 50 yıldan fazla ilçeye sanatı ve esnaflığı ile hizmet etmiş 84 yaşındaki Burhan Şahin Usta’nın mahallinin gazeteye verdiği ilandan etkilendiğini belirterek o güzel örnek davranışından dolayı yılların ustasını teşekkür belgesi ile ödüllendirdiğini belirtti.

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