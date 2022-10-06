Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Yeldan, yeni kitabı ‘Siber Suçlar’ı okuyucularla buluşturdu

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Didem Yeldan, daha önce yayımlanan kitaplarının ardından yeni kitabı ‘Siber Suçları’da okuyucularıyla buluşturdu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Didem Yeldan,‘çağın hastalığı’ olarak ifade edilen internet bağımlılığı, siber suçlar, bu suçlardan korunma yolları ile soruşturma yöntemleri ve cezalarına ilişkin bir çalışmaya imza attı. ‘Siber Suçlar’ adıyla yayımlanan ve internet kullanan herkesin faydalanabileceği kitapta, bilgisayar, cep telefonu, internet ve sosyal medya ile olan ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, dikkat edilmediği takdirde neler olabileceği, bu tür bir eylem ile karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiği örnek olaylarla anlatılıyor.

30 yıllık meslek hayatı boyunca ceza mahkemeleri hakimliği, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Didem Yeldan, daha önce yayımlanan kitaplarının ardından yeni kitabı ‘Siber Suçları’da okuyucularıyla buluşturdu.

Gerçek hayattan olaylar yer alıyor

Siber suçlara ilişkin gerçek hayattan örnek olayları kitabında derleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Yeldan, olay değerlendirmelerini de Yargıtay kararları ile birlikte sundu. Yeldan, kitapta ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), kamuoyunda çok yankı uyandıran, bu alandaki güncel kararlarına de yer verdi.

‘Siber cinayet’, ‘Çevrimiçi cinsel istismar’ suçları irdeleniyor

Kitabında “Neden sosyal medyada özel hayatlar paylaşılıyor, sürekli öz çekim çekmek bir hastalık mıdır?” sorularına da bilimsel araştırmalarla yanıt arayan Yeldan, sosyal medya hesabının çalınması, bir başkasının sosyal medya hesabındaki verilerin okunması, bu güne kadar binlerce kişiyi mağdur eden çeşitli yollarla banka hesaplarındaki paraların internet vasıtası ile başkasına ait hesaplara aktarılıp çekilmesi, internette oyun oynayan masum bir çocuğun mavi balina ve momo gibi akımlara kapılıp, çevrimiçi cinsel istismar, zorbalık, hatta ölümle neticelenebilen "siber cinayet" olarak adlandırılabilecek oyunlar yolu ile yaşanan mağduriyetlere ilişkin konulara yer verdi.

İnternet kullanan büyük küçük herkese yönelik

Kitap, sadece hukuk camiasında yer alanların değil, genç yaşlı, büyük küçük herkesin, faydalanabileceği bir kaynak. Bilgisayar, cep telefonu, internet ve sosyal medya ile olan ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, dikkat edilmediği takdirde neler olabileceği, bu tür bir eylem ile karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği hususlarını örnek olaylar ile anlatıyor.

İnternet bağımlılığı ve siber taciz, siber zorbalık ilişkisi

Teknoloji çağında karşılaştığımız internet bağımlılığının çocuklarımız ve gençlerimizi birçok yönden tehdit eden önemli bir sorun olduğunu, okul çağındaki çocuklar arasında sık sık görülen zorbalık ve akran zorbalığı olgusunun artık günümüzde sanal ortamlara da taşındığını ve daha çok internet bağımlılarında görüldüğünü, hızla gelişen teknolojinin klasik zorbalık problemini genişletip, sınırsız siber dünyaya yaydığını söyleyen yazar, internetin sınırsız ve aşırı kullanılmasının bireylerin hayatında çeşitli olumsuzluklara neden olacağına, bunun sadece bireyin kendisine verdiği zararlarla sınırlı kalmayıp, başkalarının da bu durumdan etkileneceğine, siber şiddet ve zorbalık eylemlerinin de internette geçirilen zaman sürecinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan birisi olduğuna dikkat çekti.