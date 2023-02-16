Yargıtay Başkanı Akarca’dan deprem bölgesinde giden personeline teşekkür

Yargıtay Başkanlığı, tarihimizin en büyük deprem felaketini yaşadığımız, merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 ilimizde büyük yıkım yaşanmasına sebep olan 2 büyük depremin ardından kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı.

Yargıtay Başkanlığı, depremin açtığı yaraları sarmak için başlattığı nakdi yardım kampanyası kapsamında AFAD’a aktarılmak üzere "Deprem Yardım Hesabı" açtı. Ayni yardım kampanyası kapsamında ise AFAD’ın belirlemiş olduğu öncelikli ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlanan 4 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgelerine ulaştırıldığı belirtildi.

Bununla birlikte Türk Kızılay ile koordineli olarak deprem bölgesine 7 şoför ve 6 aşçı olmak üzere 13 gönüllü Yargıtay personeli Hatay Hassa’ya gönderildi. Hatay Hassa Merkez Öğretmenevi mutfağında görev alarak 20 bin kişilik yemek üretimi ve dağıtımı yapan Yargıtay personeli; aynı zamanda deprem bölgesindeki köy ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kızılay’ın yardım malzemelerinin dağıtılmasına ve ulaştırılmasına yardımcı oldu. Yargıtay Başkanı Akarca, düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Türk Kızılay’ı ile işbirliği içinde yardım görevini tamamlayan personeli makamında kabul etti.

Kabulde Akarca, depremin ilk gününden beri ayni ve nakdi yardımını esirgemeyen, deprem bölgesinde görev alan gönüllü personel ve Yargıtay mensuplarına teşekkür ederek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaraları saracağını ifade etti.

Yargıtay Başkanlığınca koordine edilen nakdi yardımının süreklilik kazanması için kampanyanın devam edeceğini belirten Akarca; bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi.