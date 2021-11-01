Yargıtay Başkanı Akarca, İşyurtları Kurumu satış mağazasının açılışına katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İşyurtları Kurumu’nun Yargıtay binasındaki mağaza açılışına katıldı.

Akarca, açılan mağazada sağlıklı ürünlerin yer aldığını ve hükümlüler tarafından yapılan bu tarz çalışmaların dünyaya örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Açılan mağazaların hükümlülerin ürettiği ürünlerin vatandaşa ulaştırılmasında büyük bir işlev gördüğünü belirten Akarca, “Cezaevlerinde iş yurtları esası olarak çalışan mahkumlarımızın özellikle hükümlülerimizi ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı, bunun yanında Yargıtay binamızda çalışan tüm mensuplarımızın ihtiyaçlarının görülmesi için azami derece gayret sarf edildiği ürün çeşitliliği bol olan bir mağazanın açılışını yapıyoruz. Gerçekten de Cezaevi İşyurtları Kurumumuz bu konuda örnek teşkil eden büyük bir başarıya imza atmaktadır. Adalet Bakanlığımız, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, Cezaevi İş Yurtları Kurumu Başkanlığımız bütün mensuplarıyla bütün hükümlülerle birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde dünyaya örnek teşkil edebilecek nitelikte sunabileceğimiz bir hizmete imza atmışlardır. Rehabilitenin, sosyal yardımlaşmanın ve hükümlülerin eğitilmesinin, hükümlülerin ürettikleri ürünlerin vatandaşlarımıza ve bütün milletimize ulaştırılmasında bu mağazalar büyük bir işlev görmektedirler. Çok sağlıklı ürünlerin bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Bu mağazanın hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmasının ardından mağazayı gezen Akarca, mağazanın ilk müşterisi olarak zeytin ve ayakkabı aldı.

İşyurtları Kurumu tarafından hizmete sunulan mağaza sayılarının 72’ye ulaştığını hatırlatan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, “İşyurtları satış mağazalarımız ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların iş başı mesleki eğitim faaliyetlerinin somut bir göstergesi olması anlamında ve bu göstergenin kamuoyuyla bütünleşmesi anlamında bizler için büyük bir gurur kaynağı, önemli bir somut adım olarak görüyoruz. Bu hizmet binasının hayırlara vesile olması dileğiyle emeği geçen herkese başta Yargıtay başkanımız olmak üzere teşekkürlerimi arz ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yargıtay binasındaki açılışa Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul’un yanı sıra Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin de katıldı.