Yardımsever kuaför karavanda çocukların saçlarını kesiyor

İstanbul’da engelli çocukların ve yardıma muhtaç vatandaşların karavanla giderek saçlarını kesen kuaför Öncü Aslan, “İlla para alarak hizmet vermeyi değil de, gönülle yaparsan beni paradan daha çok mutlu ettiğine inanıyorum” dedi.

33 yaşındaki kuaför Öncü Aslan, engelli çocuklar ve yardıma muhtaç vatandaşların ücretsiz saçlarını kesiyor. Ekibiyle birlikte projeyi 3 yıl önce başlatan Aslan, karavanla engelli ve rehabilitasyon merkezlerine gidip, çocukların saçlarına hem bakım yapıyor hem de kesiyor. Daha çok engelli çocuğa ulaşmak isteyen Aslan ve ekibi, bir karavan satıp alıp içini kuaför salonuna dönüştürdü.

“Bu aracı yapmamın sebebi de saç kesimini bir ileriye taşımak istiyorum”

Çocukluğundan beri bu mesleğin içinde olduğunu anlatan Öncü Aslan, “Ben duygu yüklü biriyim ve yardım etmeyi çok seviyorum. Yaptığın iş ne olursa olsun bunu aşkla, sevgiyle yapman lazım. İlla para alarak hizmet vermeyi değil de, gönülle yaparsan beni paradan daha çok mutlu ettiğine inanıyorum. 3 yıl önce bir arkadaşın vesilesiyle engelli okuluna gitmiştik. O gün saç kesimi bitti, eve gittiğimde o kadar huzur dolu biriydim ki. Bu aracı yapmamın sebebi de saç kesimini bir ileriye taşımak istiyorum. Özel çocuklarımız, yaşlılarımız, ameliyat olmuş evinden çıkamayanlar için sosyal medya numaralarımız var. Arıyorlar gidiyoruz. Hizmetimizi yapıp ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“’Ben yakışıklı, güzel olursam belki ailem beni buradan alır’ dedi”

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yurtta yaşadığı anısını paylaşan Aslan, "150’e yakın çocuk vardı, devamlı saçlarını kesiyordum. Yanıma bir tane çocuk geldi. ’Ağabey beni çok yakışıklı yapsana’ dedi. Ben de şakayla karışık ’Olmaz’ dedim. ’Herkesi aynı kesiyoruz. Sana farklı kesersek arkadaşların kıskanır’ dedim. ’Ben yakışıklı, güzel olursam belki ailem beni buradan alır’ dedi” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de bir kişide gördüm, o da bunu ticari olarak yapıyor”

Ailelerden çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Aslan, "Zorla bize para vermek isteyenler oluyor. ’Sen oğlumu mutlu ettin, para verelim’ diyorlar. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İstanbul’un her yerine gittik diyebiliriz. Salonum Esenler’de, Esenler’deki her okula gittim. Nereye çağırırsalar gideriz. Bir müdüre kızmıştık, okulunu kullanalım, çocukların saçlarını keselim ücretsiz bir şekilde diye, işi yokuşa sürdü. Biz de böyle bir araba yapalım dedim. Türkiye’de bir kişide gördüm, o da bunu ticari olarak yapıyor” dedi.

30 yıllık berber Uğur Yıldız ise, “3 yıl önce böyle bir projeye imza atmak bizim için gurur oldu. Mükemmel bir arabayı dizayn edip daha engelsiz bir dünya için, kimsesiz çocuklar için, yardıma muhtaç insanlar için özel bir araba ürettik” ifadelerini kullandı.