Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı yaşlı kadın cebindeki son parayı AFAD’a gönderdi

Azerbaycan’da maddi durumu iyi olmayan ve yardımlarla geçimini sağlayan 77 yaşındaki Sekine Kerimova, cebindeki son parayı Türkiye’deki depremzedeler için AFAD’a bağışladı.

Azerbaycanlılar, Türkiye’deki depremlerin ardından yaraların sarılması için seferber oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de maddi durumu iyi olmayan ve insanların yardımlarıyla hayatını sürdüren 77 yaşındaki Sekine Kerimova, cebinde biriktirdiği son parayı Türkiye’deki depremzedelere yardım için AFAD’a gönderdi. Kesesinde bulunan parayı Türkiye’ye yardım amacıyla bağışladığını söyleyen Kerimova, "Onlara kurban olurum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Onları, çocukları gördüğümde çok kötü oldum. Cebimdeki 50 manatı onlara yardım olarak gönderdim" diye konuştu.

"Türkiye’deki depremzedelere gönderdi"

Her sabah işe giderken yaşlı kadını gören ve Kerimova’nın yardımını AFAD’a göndermek için kendisine yardımcı olan Orhan Halil ise, "Sekine hanım başka insanların yardımlarıyla geçinen, onların maddi desteğiyle hayat mücadelesi veren bir kadın. Bu sabah işe geldiğimde yine onu gördüm. Beni yanına çağırarak ’Cebimde son bir 50 manatım var’ dedi. Parasını, Türkiye’deki depremzedelere yardım için göndermek istediğini söyledi. Ben ilk önce almak istemedim ancak kalbini kırmak istemediğim için parayı aldım. Ardından da banka üzerinden AFAD’a bağışta bulundum" dedi.