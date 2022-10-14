Yardıma ihtiyacı olanlar için ’hayır çarşısı’ kuruldu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde kadınlar bir araya gelerek hayır çarşısı düzenledi. Hayır çarşısı etkinliğinden sağlanan kazanç ise yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar, köy ihtiyaçları ve sokak hayvanları için kullanılacak.

Uzundere ilçesine bağlı olan Dikyar Mahallesi’nde yaşayan kadınlar bir araya gelerek hayır çarşısı düzenledi. Düzenlenen etkinliğin açılışına Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurum amirleri, köy muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Demirer, bu tarz programların düzenlenmesinden çok memnun olduğunu belirtirken, kadınların bu etkinliği düzenlemesinden dolayı daha mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan, 2 gün sürecek olan hayır çarşısında el ile yapılan yemek çeşitleri, doğal ürünler, el örmesi kıyafetler, yöresel yemekler ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Bu ürünlerden elde edilecek kazançlar, sokak hayvanları ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanılacak.